Нік Фрост обіцяє нове прочитання образу Геґріда в серіалі Гаррі Поттер від HBO

Актор Нік Фрост, який зіграє Рубеуса Геґріда в новому серіалі HBO про Гаррі Поттера, заявив, що не збирається копіювати легендарне виконання ролі Роббі Колтрейна, але з повагою ставиться до образу.

Нік Фрост про роль Геґріда

Коментуючи своє бачення образу лісника Гоґвортсу, Фрост зазначив, що “чітко усвідомлює, що було до нього”, назвав гру Колтрейна дивовижною, але водночас запевнив глядачів, що повтору не буде.

– Я намагатимусь зробити щось, не сказав би, “інше”, бо потрібно бути шанобливим до матеріалу, але в цьому є простір для нюансів, – пояснив Нік Фрост.

Він додав, що завжди сприймав Геґріда як “чудову, загублену, жорстоку, веселу, теплу дитину”. Водночас формат серіалу, коли одній книзі буде присвячено один сезон, дасть йому змогу глибше дослідити персонажа, вважає актор. Фрост запевнив, що вже не дочекається можливості розпочати роботу над проєктом.

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Серіал Гаррі Поттер – акторський склад

Нагадаємо, що HBO вже розкрив найголовнішу інтригу, назвавши імена акторів, що виконають ролі Гаррі, Рона та Герміони. До цього імена Домініка Маклафліна, Аластера Стаута та Арабелли Стентон не були відомі широкому загалу, але це вже змінилося.

Також раніше було оголошено, що директора школи магії Дамблдора зіграє Джон Літґоу, Джанет Мактір втілить у серіалі образ професорки Мінерви Макґонеґел, Паапа Ессіеду, попри нерозуміння поттероманів, обраний на роль викладача зіллєваріння Северуса Снейпа, Люк Таллон зіграє першого професора з захисту від темних мистецтв Квірінуса Квірела, а Пол Вайтгаус – доглядача Гоґвортсу Аргуса Філча.

Шоуранеркою виступає Франческа Ґардінер, а режисером Марк Майлод (Спадкоємці). Серед виконавчих продюсерів значиться імʼя авторки магічної саги про пригоди хлопчика, що вижив, Джоан Роулінг.

Джерело : Variety

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