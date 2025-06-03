Украинский трек Teresa & Maria получил золотую сертификацию в Греции: что это значит

Песня Jerry Heil и Alyona Alyona Teresa & Maria, с которой они представляли Украину на Евровидении 2024, получила золотую сертификацию в Греции.

Это означает, что на территории страны было продано или прослушано более 10 тыс. копий трека в цифровом эквиваленте.

Трек Teresa & Maria стал золотым в Греции

Подтверждением этого стала официальная информация от IFPI Greece (Греческой федерации фонографической индустрии).

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В цифровом чарте International Digital Singles Chart за 21-ю неделю 2025 года песня Teresa & Maria обозначена буквой G – это стандартная маркировка треков, получивших Gold-сертификат.

Просмотреть список можно на сайте федерации, где украинский трек находится на 83-й позиции.

– Teresa & Maria официально стала золотой в Греции! Это 10 000+ копий! Спасибо каждому, кто слушает, делится и несет это дальше! – поделилась новостью сама Jerry Heil в своем Telegram-канале.

В комментариях под постом отметились фанатки из Греции. Они написали, что любят эту песню, а одна из них заметила, что очень ждет Jerry Heil с концертом.

Напомним, что песня Teresa & Maria принесла Украине бронзу на прошлогоднем Евровидении. В этом году нашу страну на песенном конкурсе представляла группа Zіferblat с композицией Bird of Pray, которая заняла девятое место в финале по результатам голосования жюри и зрителей.

К слову, во время Нацотбора на Евровидение 2024 Jerry Heil и Alyona Alyona с треком Teresa & Maria обошли Zіferblat, представившего песню Place I Call Home.

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