Український трек Teresa & Maria отримав золоту сертифікацію в Греції: що це означає

Пісня Jerry Heil та Alyona Alyona Teresa & Maria, з якою вони представляли Україну на Євробаченні 2024, отримала золоту сертифікацію в Греції.

Це означає, що на території країни було продано або прослухано понад 10 тис. копій треку у цифровому еквіваленті.

Трек Teresa & Maria став золотим у Греції

Підтвердженням цього стала офіційна інформація від IFPI Greece (Грецької федерації фонографічної індустрії).

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У цифровому чарті International Digital Singles Chart за 21-й тиждень 2025 року пісню Teresa & Maria позначено літерою G – це стандартне маркування треків, які отримали Gold-сертифікат.

Переглянути список можна на сайті федерації, де український трек розташований на 83-й позиції.

– Teresa & Maria офіційно стала золотою у Греції! Це 10 000+ копій! Дякую кожному, хто слухає, ділиться і несе це далі! – поділилася новиною сама Jerry Heil у своєму Telegram-каналі.

В коментарях під дописом відзначилися фанатки з Греції. Вони написали, що люблять цю пісню, а одна з них зауважила, що дуже чекає на Jerry Heil з концертом.

Нагадаємо, що пісня Teresa & Maria принесла Україні бронзу на торішньому Євробаченні. Цього року нашу країну на пісенному конкурсі представляв гурт Zіferblat з композицією Bird of Pray, що посів девʼяте місце у фіналі за результатами голосування журі та глядачів.

До слова, під час Нацвідбору на Євробачення 2024 Jerry Heil та Alyona Alyona з треком Teresa & Maria обійшли Zіferblat, що представив пісню Place I Call Home.

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