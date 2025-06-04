Даша Астафьева показала архивное фото с выпускного: как выглядела певица
Даша Астафьева показала, как выглядела до популярности. Певица поделилась архивным фото, которое, вероятно, было сделано во время выпускного из школы.
Даша Астафьева показала архивный кадр
В сториз в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором идет под руку с одноклассником.
Даша была одета в голубое длинное платье с тонкими бретельками. Свой образ Астафьева дополнила черными туфлями-лодочками, украшениями и прической с собранными волосами.
В подписи к фото певица была не многословной. Даша лишь в шутку отметила: Что тут скажешь, когда оно конечно.
Даша Астафьева родом из города Орджоникидзе Днепропетровской области. Ранее певица признавалась, что в школьные годы над ней часто смеялись из-за сыпи на лице и худощавого телосложения.
Преодолеть свои комплексы Даша смогла только после окончания школы, поступив в Днепропетровский театрально-художественный колледж.
Недавно архивным снимком поделился Виктор Павлик. В кадре певец запечатлен еще совсем маленьким на руках у старшей сестры Людмилы.