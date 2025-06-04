Даша Астаф’єва показала архівне фото з випускного: який вигляд мала співачка

Даша Астаф’єва показала, який вигляд мала до популярності. Співачка поділилася архівним фото, яке, ймовірно, було зроблено під час випускного зі школи.

Даша Астаф’єва показала архівний кадр

У сториз в Instagram артистка опублікувала знімок, на якому йде під руку з однокласником.

Даша була одягнена в блакитну довгу сукню із тонкими бретельками. Свій образ Астаф’єва доповнила чорними туфлями-човниками, прикрасами та зачіскою із зібраним волоссям.

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У підписі до фото співачка була не багатослівною. Даша лиш жартома зазначила: Що тут скажеш, коли воно канєшно.

Даша Астаф’єва родом з міста Орджонікідзе Дніпропетровської області. Раніше співачка зізнавалась, що у шкільні роки з неї часто глузували через висипи на обличчі та худорляву статуру.

Подолати свої комплекси Даша змогла тільки після закінчення школи, вступивши до Дніпровського театрально-художнього коледжу.

Нещодавно архівним знімком поділився Віктор Павлік. У кадрі співак зображений ще зовсім маленьким на руках у старшої сестри Людмили.

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