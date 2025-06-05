Немного зол на нее: Крутоголов впервые прокомментировал уход Глущенко из Дизель Шоу

Актер и художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов впервые прокомментировал решение актрисы Яны Глущенко покинуть юмористический проект Дизель Шоу.

Он поделился, что ее уход стал для него неожиданным и вызвал смешанные эмоции.

Егор Крутоголов об увольнении Яны Глущенко

Крутоголов рассказал, что узнал о намерении Глущенко уйти почти одновременно с появлением ее поста в Instagram. По его словам, он до последнего надеялся, что это временные эмоции, и пытался уговорить актрису остаться хотя бы на одно выступление.

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– Я просил ее остаться на один концерт во Дворце Украина, где она была указана на афишах. Просил этот последний концерт сделать вместе, где бы мы красиво ее поблагодарили, провели со сцены аплодисментами, обнялись и дальше продолжили дружить. Но она не захотела и ушла. Было немного обидно и непонятно. Но женщины всегда уходят по-своему, – сказал Крутоголов.

Он признал, что ему сложно отпускать коллег, с которыми работал долгие годы, и что подобные ситуации всегда эмоционально непростые.

– Я сейчас впервые это комментирую. И, откровенно, немного зол на нее, что она не довела до конца последний концерт. Но мы справились, жизнь продолжается, и эти вопросы, когда идет война, столько страшного происходит вокруг, не так уж и важны. Главное, чтобы все были живы и здоровы, чтобы было чем намазать хлеб. А все остальное – приходит и уходит. Такова жизнь, и она продолжается, – добавил художественный руководитель Дизель Студио.

О своем уходе из проекта Яна Глущенко объявила весной. Именно в апреле Дизель Шоу отпраздновало свое десятилетие. В посте в соцсетях она поблагодарила команду и зрителей, подчеркнув, что не завершает карьеру, а открывает новую страницу. Актриса отметила, что стремится к новым вызовам и ролям, которые позволят ей реализоваться в более широком актерском диапазоне.

Вместо Глущенко в состав шоу вошла Лилия Ребрик. Она уже приняла участие в гастрольном туре на Западе Украины, и команда постепенно адаптирует для нее новый материал, однако Егор Крутоголов пока не знает, останется ли Лилия в проекте на постоянной основе.

Фото: Яна Глущенко

Источник : Коротко Про

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