Трішки злий на неї: Крутоголов вперше прокоментував звільнення Глущенко з Дизель Шоу

Актор і художній керівник Дизель Студіо Єгор Крутоголов уперше прокоментував рішення акторки Яни Глущенко залишити гумористичний проєкт Дизель Шоу.

Він поділився, що її звільнення стало для нього несподіваним і викликало змішані емоції.

Єгор Крутоголов про звільнення Яни Глущенко

Крутоголов розповів, що дізнався про намір Глущенко піти майже одночасно з появою її допису в Instagram. За його словами, він до останнього сподівався, що це тимчасові емоції, і намагався вмовити акторку залишитися хоча б на один виступ.

Зараз дивляться

– Я просив її залишитися на один концерт в Палаці Україна, де вона була зазначена на афішах. Просив цей останній концерт зробити разом, де б ми красиво їй подякували, провели зі сцени оплесками, пообіймалися і далі продовжили дружити. Але вона не захотіла та пішла. Було трішки прикро і незрозуміло. Але жінки завжди йдуть по-своєму, – сказав Крутоголов.

Він визнав, що йому складно відпускати колег, з якими працював довгі роки, і що подібні ситуації завжди емоційно непрості.

– Я зараз вперше це коментую. І, відверто, трішки злий на неї, що вона не довела до кінця останній концерт. Але ми впоралися, життя продовжується, і ці питання, коли йде війна, стільки страшного відбувається навкруги, не такі й важливі. Головне, щоб всі були живі й здорові, щоб було щось на хліб намазати. А все інше – приходить і йде. Таке життя, і воно триває, – додав художній керівник Дизель Студіо.

Про своє звільнення з проєкту Яна Глущенко оголосила навесні. Саме у квітні Дизель Шоу відсвяткувало своє десятиріччя. У дописі в соцмережах вона подякувала команді та глядачам, підкресливши, що не завершує кар’єру, а відкриває нову сторінку. Акторка зазначила, що прагне нових викликів і ролей, які дозволять їй реалізуватись у ширшому акторському діапазоні.

Замість Глущенко до складу шоу приєдналася Лілія Ребрик. Вона вже взяла участь у гастрольному турі на Заході України, і команда поступово адаптовує для неї новий матеріал, проте Єгор Крутоголов наразі не знає, чи залишиться Лілія в проєкті на постійній основі.

Фото: Яна Глущенко