Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 24 ноября отправляется на Закарпатье, где планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом премьер Венгрии сообщил на своей странице в Facebook.

Встреча Мадьяра и Зеленского на Закарпатье 24 ноября: что известно

Петер Мадьяр заявил, что сегодня отправляется на Закарпатье на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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— Сегодня я еду на Закарпатье, где проведу переговоры с президентом Украины и встречусь с лидерами венгерской общины, — сообщил венгерский премьер.

По его словам, вместе с министром Анитой Орбан он также посетит несколько венгерских учреждений на Закарпатье.

Мадьяр подчеркнул, что это будет первый визит премьер-министра Венгрии на Закарпатье с 2015 года.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что провел короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

По словам Мадьяра, во время 10–15-минутной беседы стороны обсудили возможность проведения полноценных переговоров на Закарпатье до конца ноября.

Венгерский премьер уточнил, что встречу планировали организовать не в Киеве или Будапеште, а именно в приграничном регионе Украины. Подготовкой переговоров занимались министерства иностранных дел обеих стран.