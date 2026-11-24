Объявлен лонглист Нацотбора на Евровидение-2027: кто вошел в списокДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Суспільне Мовлення представило длинный список участников Нацотбора на Евровидение-2027.
- В лонглист вошли 18 артистов. Финал состоится в феврале 2027 года, а сам конкурс примет болгарский Бургас.
Суспільне Мовлення обнародовало длинный список участников Национального отбора на песенный конкурс Евровидения-2027, в который вошли 18 украинских артистов и групп. Победитель отбора представит Украину на 71 конкурсе, который состоится в мае 2027 года в болгарском городе Бургас.
Нацотбор 2027: кто попал в лонглист
В этом году организаторы получили 217 заявок, среди которых 153 от сольных исполнителей и 48 от групп. По итогам рассмотрения в длинный список вошли 18 участников:
- ANKA;
- Epolets;
- FOLKULAKA;
- GANNA;
- HITS’ FACTORY;
- melos;
- Mia Ramari;
- Povin’;
- SKYLERR;
- SPOKUSY;
- Stasya;
- Vlad Darwin;
- YAGODY;
- YAKAYA;
- Yarima;
- Кажанна (Kazhanna);
- Солідні люди;
- Уляна Шуба.
Нацотбор 2027: как будут выбирать финалистов и победителя
Следующим этапом для артистов из лонглиста станут прослушивания с участием музыкального продюсера Нацотбора Дмитрия Шурова (Pianoboy), на которых личное присутствие участников обязательно.
— Я прекрасно знаю, сколько души, энергии и ресурсов вы вкладываете в каждый трек. Я знаю, что каждая песня – это ваш ребенок, который вы выносили и полюбили всем сердцем. Заявок много, и среди них есть как новые имена, так и известные всем артисты. Сцена очень многогранна. Я благодарен всем, кто создал свою лучшую песню в этом году, – отметил Шуров.
Среди исполнителей лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попадут в основной перечень финалистов, проведут рейтинговое онлайн-голосование. Оно определит еще одного участника финала.
Финал Национального отбора состоится в феврале 2027 года с участием по меньшей мере семи исполнителей. Как и в предыдущие годы, представителя Украины на международном конкурсе определят по итогам голосования жюри и зрителей.
Что известно о Евровидении-2027
71 песенный конкурс Евровидение впервые в истории будет принимать Болгария. Шоу состоится в прибрежном городе Бургас на новой спортивно-развлекательной площадке Арена Бургас.
Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал состоится 15 мая 2027 года.
Напомним, победу на Евровидении-2026 получила Dara с композицией Bangaranga, набрав 516 баллов.
Украину на конкурсе 2026 года представляла певица Leléka с песней Ridnym – она заняла девятое место.