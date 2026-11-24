Суспільне Мовлення обнародовало длинный список участников Национального отбора на песенный конкурс Евровидения-2027, в который вошли 18 украинских артистов и групп. Победитель отбора представит Украину на 71 конкурсе, который состоится в мае 2027 года в болгарском городе Бургас.

Нацотбор 2027: кто попал в лонглист

В этом году организаторы получили 217 заявок, среди которых 153 от сольных исполнителей и 48 от групп. По итогам рассмотрения в длинный список вошли 18 участников:

ANKA;

Epolets;

FOLKULAKA;

GANNA;

HITS’ FACTORY;

melos;

Mia Ramari;

Povin’;

SKYLERR;

SPOKUSY;

Stasya;

Vlad Darwin;

YAGODY;

YAKAYA;

Yarima;

Кажанна (Kazhanna);

Солідні люди;

Уляна Шуба.

Нацотбор 2027: как будут выбирать финалистов и победителя

Следующим этапом для артистов из лонглиста станут прослушивания с участием музыкального продюсера Нацотбора Дмитрия Шурова (Pianoboy), на которых личное присутствие участников обязательно.

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— Я прекрасно знаю, сколько души, энергии и ресурсов вы вкладываете в каждый трек. Я знаю, что каждая песня – это ваш ребенок, который вы выносили и полюбили всем сердцем. Заявок много, и среди них есть как новые имена, так и известные всем артисты. Сцена очень многогранна. Я благодарен всем, кто создал свою лучшую песню в этом году, – отметил Шуров.

Среди исполнителей лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попадут в основной перечень финалистов, проведут рейтинговое онлайн-голосование. Оно определит еще одного участника финала.

Финал Национального отбора состоится в феврале 2027 года с участием по меньшей мере семи исполнителей. Как и в предыдущие годы, представителя Украины на международном конкурсе определят по итогам голосования жюри и зрителей.

Что известно о Евровидении-2027

71 песенный конкурс Евровидение впервые в истории будет принимать Болгария. Шоу состоится в прибрежном городе Бургас на новой спортивно-развлекательной площадке Арена Бургас.

Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал состоится 15 мая 2027 года.

Напомним, победу на Евровидении-2026 получила Dara с композицией Bangaranga, набрав 516 баллов.

Украину на конкурсе 2026 года представляла певица Leléka с песней Ridnym – она заняла девятое место.

Источник : Суспільне

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