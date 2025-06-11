Кто-то его ненавидит: жена Лесика подтвердила, что музыканта хотели отравить

Экс-участника группы Dzidzio Лесика (настоящее имя — Олег Турко), у которого в декабре прошлого года остановилось сердце во время концерта, хотели отравить.

Информацию подтвердила жена музыканта Ирина Турко. Она предположила, кто это мог сделать, а также рассказала, в каком состоянии сейчас находится Лесик.

Лесика отравили перед концертом — что известно

По словам Ирины, в организме ее мужа врачи обнаружили губительное количество токсичных веществ. Именно это и вызвало остановку сердца у музыканта.

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— Нам сказали, что в организме обнаружили токсичные вещества и кардиальной причины остановки кровообращения нет. То есть нет тромбов, обрывов, кровоизлияний ни в голове, ни в сердце. Мы обратились в полицию сначала неофициально, потому что мы еще не знали, о чем идет речь и никто ничего не спутал, пока мы не узнали, что количество тех веществ было несовместимо и губительно, — рассказала жена Лесика.

Ирина Турко написала заявление в полицию о подозрении покушения на жизнь ее мужа. Однако правоохранители заявили, что доказательная база недостаточна, поэтому расследование дела не происходит.

— Когда мы обратились с официальным заявлением, то нам начали передавать, что недостаточная дополнительная база. Я писала заявление, что подозреваю покушение на жизнь. С адвокатом писала, что суицидальных настроений у него не было. Они мне отказали. Мы подали в суд на бездействие полиции, но судья тоже отказал. Дело закрыли, — поделилась Ирина.

Жена музыканта подозревает, что это дело рук человека, который имеет личную ненависть к Лесику.

— У меня есть только одно мнение, что это личностное что-то. Не за состояние, не за конкуренцию. Это какая-то личностная ненависть к Лесику. Тысячи людей знают, насколько он добрый, толерантный человек. Но кто-то очень ненавидит его, — высказалась Ирина.

В каком состоянии сейчас Лесик

Ирина Турко добавила, что музыкант не восстановился и сейчас находится в плохом состоянии. Лесик не встает с кровати, ведь у него нет сил хотя бы что-то делать. У артиста начался стеноз аортального клапана, поэтому ему нужна срочная операция.

— Сейчас состояние плохое. Мы месяц назад поехали на плановый осмотр и узнали, что уже две створки срослись. Сейчас он лежит постоянно, не хочет гулять, у него нет силы, синеют пальцы. Стеноз идет и продолжается. Если ничего не сделать, то…, — сказала женщина.

Напомним, что у Лесика остановилось сердце 5 декабря во время концерта Натальи Бучинской во Львове. Он выступал на сцене как приглашенный музыкант. Врачи говорили, что случай музыканта — редкий, а его выздоровление родные называли “чудом”.

Фото: Лесик Турко

Источник: Слава ПРО

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