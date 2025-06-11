Хтось його ненавидить: дружина Лесика підтвердила, що музиканта хотіли отруїти

Ексучасника гурту Dzidzio Лесика (справжнє ім’я – Олег Турко), у якого в грудні минулого року зупинилося серце під час концерту, хотіли отруїти.

Інформацію підтвердила дружина музиканта Ірина Турко. Вона припустила, хто це міг зробити, а також розповіла, в якому стані зараз перебуває Лесик.

Лесика отруїли перед концертом – що відомо

За словами Ірини, в організмі її чоловіка лікарі виявили згубну кількість токсичних речовин. Саме це й спричинило зупинку серця у музиканта.

Зараз дивляться

– Нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини і кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів ані в голові, ані в серці. Ми звернулися до поліції спочатку неофіційно, бо ми ще не знали, про що йдеться і чи ніхто нічого не сплутав, поки ми не дізналися, що кількість тих речовин була несумісна і згубна, – розповіла дружина Лесика.

Ірина Турко написала заяву до поліції про підозру замаху на життя її чоловіка. Однак правоохоронці заявили, що доказова база є недостатньою, тому розслідування справи не відбувається.

– Коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що недостатня додаткова база. Я писала заяву, що підозрюю замах на життя. З адвокатом писала, що суїцидальних настроїв у нього не було. Вони мені відмовили. Ми подали в суд на бездіяльність поліції, але суддя теж відмовив. Справу закрили, – поділилася Ірина.

Дружина музиканта підозрює, що це справа рук людини, яка має особисту ненависть до Лесика.

– У мене є лише одна думка, що це особистісне щось. Не за статки, не за конкуренцію. Це якась особистісна ненависть до Лесика. Тисячі людей знають, наскільки він є доброю, толерантною людиною. Але хтось дуже ненавидить його, – висловилася Ірина.

У якому стані зараз Лесик

Ірина Турко додала, що музикант не відновився і наразі перебуває у поганому стані. Лесик не встає з ліжка, адже в нього немає сил бодай щось робити. В артиста почався стеноз аортального клапана, тому йому потрібна термінова операція.

– Зараз стан поганий. Ми місяць тому поїхали на плановий огляд і дізналися, що вже дві стулки зрослися. Зараз він лежить постійно, не хоче гуляти, у нього немає сили, синіють пальці. Стеноз йде і продовжується. Якщо нічого не зробити, то…, – сказала жінка.

Нагадаємо, що у Лесика зупинилося серце 5 грудня під час концерту Наталії Бучинської у Львові. Він виступав на сцені як запрошений музикант. Лікарі казали, що випадок музиканта – рідкісний, а його одужання рідні називали “дивом”.

Фото: Лесик Турко

Джерело: Слава ПРО

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