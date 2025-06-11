Канье Уэст сменил имя во второй раз: как теперь называют рэпера
Американский рэпер Канье Уэст, который в 2021 году официально сменил имя на Йе (Ye), выбрал себе новую фамилию. Теперь он — Йе Йе (Ye Ye).
Канье Уэст снова сменил имя
Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на документы, в которых финансовый директор 48-летнего рэпера указал его новое имя — Йе Йе.
Ранее Канье отмечали в документах как Йе Уэст. Рэпер еще не объявил о смене имени в социальных сетях.
Однако в начале июня 24-кратный лауреат премии Грэмми заявил, что закрывает свой аккаунт на платформе X, в котором использовал свое настоящее имя.
— Я наконец перестану использовать твиттер @kanyewest, потому что мое имя — Ye. Я открою аккаунт Ye, и все, — писал рэпер.
Недавно стало известно, что дочь экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта, 19-летняя Шайло, взяла себе новое сценическое имя. В пресс-релизе мероприятия девушку указали как Ши Джоли (Shi Joli).
Отметим, что в прошлом году Шайло официально отказалась от фамилии звездного отца. Соответствующее заявление она подала в день своего 18-летия в мае.