Каньє Вест змінив ім’я вдруге: як тепер називають репера

Американський репер Каньє Вест, який у 2021 році офіційно змінив ім’я на Йе (Ye), обрав собі нове прізвище. Тепер він – Йе Йе (Ye Ye).

Каньє Вест знову змінив ім’я

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на документи, в яких фінансовий директор 48-річного репера вказав його нове ім’я – Йе Йе.

Раніше Каньє зазначали в документах як Йе Вест. Репер ще не оголосив про зміну імені у соціальних мережах.

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Однак на початку червня 24-разовий лауреат премії Греммі заявив, що закриває свій акаунт на платформі X, в якому використовував своє справжнє ім’я.

– Я нарешті перестану використовувати твіттер @kanyewest, тому що моє ім’я — Ye. Я відкрию акаунт Ye, і все, — писав репер.

Нещодавно стало відомо, що донька експодружжя Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, 19-річна Шайло, взяла собі нове сценічне ім’я. У пресрелізі заходу дівчину вказали як Ші Джолі (Shi Joli).

Зазначимо, що минулого року Шайло офіційно відмовилася від прізвища зіркового батька. Відповідну заяву вона подала в день свого 18-річчя у травні.

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