Кеті Перрі та Орландо Блум на межі розриву: що відомо про кризу у стосунках

Попзірка Кеті Перрі та зірка Володаря перснів Орландо Блум можуть незабаром офіційно розійтися. Джерела, наближені до пари, повідомляють про серйозну кризу в їхніх стосунках.

Між Кеті Перрі та Орландо Блумом назріває розрив

За даними таблоїдів, однією з причин напруження стала негативна реакція на новий альбом Кеті 143.

– Кеті була дуже розчарована тим, як сприйняли альбом. Вона сильно стресувала. Орландо намагався підтримати її, але це все одно створило напруження, – повідомляє джерело.

Інший інсайдер додав, що співачка була засмучена й деякими рецензіями на її концертні виступи.

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Також стало відомо, що минулого місяця Блум проводив час у Маямі, що ще більше підігріло чутки про проблеми в парі. Перрі ж зараз перебуває в гастрольному турі Lifetimes, що розпочався 23 квітня і триватиме до 7 грудня.

– Усе скінчено. Вони просто чекають завершення її туру, перш ніж оголосити про розрив, – запевняє одне з джерел, обізнаних із ситуацією.

Нагадаємо, що Перрі та Блум заручилися у День святого Валентина у 2019 році, а 26 серпня 2020 року у них народилася донька Дейзі Дав.

Труднощі в стосунках Кеті Перрі та Орландо Блума

Якось виконавиця хіта Fireworks згадувала про кризу, що виникла в парі у 2017-му, тоді вони близько року жили окремо. Розповіла ж про це Кеті Перрі лише у 2024-му в одному з подкастів.

– Ми не були по-справжньому разом із самого початку. Він був готовий, а я – щойно з інших стосунків. Мені треба було пірнути в інше середовище. Але я багато над собою працювала, – додала Кеті.

Вона також зізналася, що сварки у їхніх стосунках проходять із запалом. Пара навіть неодноразово зверталася до спільної терапії.

Нещодавно Блум разом із донькою спостерігав за 11-хвилинним польотом Перрі у космос на борту жіночої місії Blue Origins.

Джерело : PageSix

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