У Джамалы украли наряд, в котором она победила на Евровидении 2016

Джамала призналась, что у нее украли наряд, в котором она одержала победу на Евровидении 2016 в Стокгольме.

Тогда артистка представляла Украину на международной сцене с песней 1944, которая посвящена депортации крымскотатарского народа.

Джамала о краже наряда

В сториз в Instagram певица решила пообщаться с подписчиками, устроив рубрику Вопрос-Ответ.

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Поклонники поинтересовались, где Джамала хранит наряд, в котором победила на Евровидении 2016. В ответ артистка призналась, что его украли. Когда это произошло и при каких обстоятельствах, исполнительница не рассказала.

— К сожалению, у меня его украли, — лаконично отметила Джамала, опубликовав фото с выступления.

В финале Евровидения 2016 Джамала выступала в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова. Образ артистки состоял из синих брюк с кружевным узором и платья-плаща с объемными рукавами.

Известно, что после победы певицы на конкурсе ее костюм был передан в музей группы ABBA в Швеции, где он некоторое время экспонировался. Позже наряд вернули Джамале.

Недавно Джамала рассказывала, как ей удалось похудеть спустя год после рождения третьего сына. Во время беременности певица набрала 20 килограммов.

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