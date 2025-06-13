У Джамалы украли наряд, в котором она победила на Евровидении 2016
Джамала призналась, что у нее украли наряд, в котором она одержала победу на Евровидении 2016 в Стокгольме.
Тогда артистка представляла Украину на международной сцене с песней 1944, которая посвящена депортации крымскотатарского народа.
Джамала о краже наряда
В сториз в Instagram певица решила пообщаться с подписчиками, устроив рубрику Вопрос-Ответ.
Поклонники поинтересовались, где Джамала хранит наряд, в котором победила на Евровидении 2016. В ответ артистка призналась, что его украли. Когда это произошло и при каких обстоятельствах, исполнительница не рассказала.
— К сожалению, у меня его украли, — лаконично отметила Джамала, опубликовав фото с выступления.
В финале Евровидения 2016 Джамала выступала в наряде от украинского дизайнера Ивана Фролова. Образ артистки состоял из синих брюк с кружевным узором и платья-плаща с объемными рукавами.
Известно, что после победы певицы на конкурсе ее костюм был передан в музей группы ABBA в Швеции, где он некоторое время экспонировался. Позже наряд вернули Джамале.
Недавно Джамала рассказывала, как ей удалось похудеть спустя год после рождения третьего сына. Во время беременности певица набрала 20 килограммов.