Стараюсь есть все, что хочу: Джамала рассказала, как похудела после третьих родов

Джамала рассказала, как ей удалось вернуться в форму спустя год после рождения третьего сына. Во время беременности певица набрала 20 килограммов.

Джамала о похудении после родов

Артистка говорит, что сбросить вес ей помог комплексный подход — она занимается спортом и следит за питанием. Однако Джамала не загоняет себя в рамки. Хоть певица и считает калории, она старается есть все, что хочет.

— После беременности за год ты восстанавливаешься, ну вот прям как новая. Я еще не вернулась окончательно к своей форме, но действительно считаю калории. При этом стараюсь есть все, что хочу. И спорт — йога, пилатес был. В начале — дыхание, потому что надо было все это прорабатывать с диастазом и всеми такими штуками, — рассказала Джамала.

Артистка добавила, что спокойно относится к изменениям во внешности после беременности. Она советует другим женщинам не переживать из-за набора веса, ведь все лишнее можно сбросить.

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— На самом деле я очень рада, что это у меня так — без кипиша. Потому что реально иногда женщины ну просто загоняются. Они даже не хотят слышать о детях только из-за того, что потолстеют. Это фигня. Не слушайте никого. Ну поправилась — похудела. Все, — сказала звезда.

Недавно Джамала впервые рассказала о болезни мамы. Также артистка вспомнила, что после ее победы на Евровидении 2016, оккупанты начали оказывать очень большое давление на ее родных в Крыму.

Источник : Люкс ФМ

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