У Джамали вкрали вбрання, в якому вона перемогла на Євробаченні 2016

Джамала зізналась, що у неї вкрали вбрання, в якому вона здобула перемогу на Євробаченні 2016 у Стокгольмі.

Тоді артистка представляла Україну на міжнародній сцені з піснею 1944, яка присвячена депортації кримськотатарського народу.

Джамала про крадіжку вбрання

У сториз в Instagram співачка вирішила поспілкуватися з підписниками, влаштувавши рубрику Запитання-Відповідь.

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Шанувальники поцікавилися, де Джамала зберігає вбрання, в якому перемогла на Євробаченні 2016. У відповідь артистка зізналась, що його вкрали. Коли це сталося та за яких обставин, виконавиця не розповіла.

– На жаль, у мене його вкрали, – лаконічно зазначила Джамала, опублікувавши фото з виступу.

У фіналі Євробачення 2016 Джамала виступала у вбранні від українського дизайнера Івана Фролова. Образ артистки складався із синіх штанів з мереживним візерунком і сукні-плаща з об’ємними рукавами.

Відомо, що після перемоги співачки на конкурсі її костюм було передано до музею гурту ABBA у Швеції, де він певний час експонувався. Пізніше вбрання повернули Джамалі.

Нещодавно Джамала розповідала, як їй вдалося схуднути через рік після народження третього сина. Під час вагітності співачка набрала 20 кілограмів.

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