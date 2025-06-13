У Джамали вкрали вбрання, в якому вона перемогла на Євробаченні 2016
Джамала зізналась, що у неї вкрали вбрання, в якому вона здобула перемогу на Євробаченні 2016 у Стокгольмі.
Тоді артистка представляла Україну на міжнародній сцені з піснею 1944, яка присвячена депортації кримськотатарського народу.
Джамала про крадіжку вбрання
У сториз в Instagram співачка вирішила поспілкуватися з підписниками, влаштувавши рубрику Запитання-Відповідь.
Шанувальники поцікавилися, де Джамала зберігає вбрання, в якому перемогла на Євробаченні 2016. У відповідь артистка зізналась, що його вкрали. Коли це сталося та за яких обставин, виконавиця не розповіла.
– На жаль, у мене його вкрали, – лаконічно зазначила Джамала, опублікувавши фото з виступу.
У фіналі Євробачення 2016 Джамала виступала у вбранні від українського дизайнера Івана Фролова. Образ артистки складався із синіх штанів з мереживним візерунком і сукні-плаща з об’ємними рукавами.
Відомо, що після перемоги співачки на конкурсі її костюм було передано до музею гурту ABBA у Швеції, де він певний час експонувався. Пізніше вбрання повернули Джамалі.
Нещодавно Джамала розповідала, як їй вдалося схуднути через рік після народження третього сина. Під час вагітності співачка набрала 20 кілограмів.