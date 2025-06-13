Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

У Джамали вкрали вбрання, в якому вона перемогла на Євробаченні 2016

Джамала
Фото: Джамала

Джамала зізналась, що у неї вкрали вбрання, в якому вона здобула перемогу на Євробаченні 2016 у Стокгольмі.

Тоді артистка представляла Україну на міжнародній сцені з піснею 1944, яка присвячена депортації кримськотатарського народу.

Джамала про крадіжку вбрання

У сториз в Instagram співачка вирішила поспілкуватися з підписниками, влаштувавши рубрику Запитання-Відповідь.

Зараз дивляться

Шанувальники поцікавилися, де Джамала зберігає вбрання, в якому перемогла на Євробаченні 2016. У відповідь артистка зізналась, що його вкрали. Коли це сталося та за яких обставин, виконавиця не розповіла.

– На жаль, у мене його вкрали, – лаконічно зазначила Джамала, опублікувавши фото з виступу.

Джамала

Фото: Джамала/Instagram

У фіналі Євробачення 2016 Джамала виступала у вбранні від українського дизайнера Івана Фролова. Образ артистки складався із синіх штанів з мереживним візерунком і сукні-плаща з об’ємними рукавами.

Відомо, що після перемоги співачки на конкурсі її костюм було передано до музею гурту ABBA у Швеції, де він певний час експонувався. Пізніше вбрання повернули Джамалі.

Нещодавно Джамала розповідала, як їй вдалося схуднути через рік після народження третього сина. Під час вагітності співачка набрала 20 кілограмів.

Читайте також
Поки зарано: Джамала пояснила, чому не показує обличчя молодшого сина
Джамала із синами

Пов'язані теми:

Джамала
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь