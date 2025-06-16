С возвращением участников группы BTS из армии Южная Корея готовится не только к новому этапу в карьере популярного бойз-бэнда, но и к серьезному экономическому толчку.

Ребята пошли служить в разное время, поскольку родились в разные годы, но в июне 2025 года весь состав группы завершит обязательную службу в южнокорейских вооруженных силах.

Влияние группы BTS на экономику Южной Кореи

BTS – не просто музыкальный феномен, а экономический механизм, который стоит миллиарды. Он охватывает продажи альбомов, концерты, стриминговые платформы, моду, туризм, изучение корейского языка и популяризацию культуры в целом.

По оценкам Hyundai Research Institute, BTS ежегодно приносили более $4,6 млрд в ВВП Южной Кореи – столько же, сколько почти полмиллиона обычных работников.

Интерес к возвращению группы уже отразился на фондовом рынке: акции компании HYBE, которая является агентом BTS, выросли на 7% в июне, достигнув самого высокого уровня за последние 38 месяцев, пишет Quartz. Инвесторы ожидают не только новую музыку, но и масштабный мировой тур, который может побить предыдущие рекорды.

Так, только за четыре концерта в Лас-Вегасе в 2022 году BTS принесли более $160 млн в местную экономику. Один бесплатный концерт в Пусане привлек более 50 тыс. человек и создал экономический эффект на $500 млн.

Новый всплеск активности вокруг BTS

Возвращение BTS может запустить еще более мощный эффект. По данным Корейской туристической организации, до пандемии примерно 8% иностранных туристов называли группу одной из причин визита в страну. Их деятельность поддерживает также экспорт косметики, одежды, цифровых сервисов и образовательных программ.

Компания HYBE, которая администрирует группу, создала цифровую платформу Weverse. Она генерирует более $100 млн прибыли в год, продавая контент, товары и эксклюзивные трансляции для фанатов. Эта экосистема функционировала даже в период паузы BTS, и теперь ожидается ее новый всплеск активности.

Помимо финансов, BTS остаются одним из самых сильных инструментов культурной дипломатии Кореи. Они выступали в ООН, сотрудничали с UNICEF, участвовали в кампаниях Министерства культуры. Их влияние выходит за пределы музыки — группа трансформировала имидж страны в мире, сделав корейскую культуру трендом, а не экзотикой.

Эксперты уже называют BTS “стратегическим национальным активом”, а государство, хоть и неофициально, признает их роль в продвижении интересов Южной Кореи на глобальном уровне.

