BTS повертаються з армії: Південна Корея готується до економічного підйому

З поверненням учасників гурту BTS зі служби в армії Південна Корея готується не лише до нового етапу в кар’єрі популярного бойз-бенду, а й до серйозного економічного поштовху.

Хлопці пішли служити у різний час, оскільки народилися в різні роки, але у червні 2025 року весь склад гурту завершить обовʼязкову службу в південнокорейських збройних силах.

Вплив гурту BTS на економіку Південної Кореї

BTS – не просто музичний феномен, а економічний механізм, що коштує мільярди. Він охоплює продаж альбомів, концерти, стримінгові платформи, моду, туризм, вивчення корейської мови та популяризацію культури загалом.

Зараз дивляться

За оцінками Hyundai Research Institute, BTS щорічно приносили понад $4,6 млрд у ВВП Південної Кореї – стільки ж, скільки майже пів мільйона звичайних працівників.

Інтерес до повернення гурту вже позначився на фондовому ринку: акції компанії HYBE, яка є агентом BTS, зросли на 7% у червні, досягнувши найвищого рівня за останні 38 місяців, пише Quartz. Інвестори очікують не лише на нову музику, а й на масштабний світовий тур, який може побити попередні рекорди.

Так, лише за чотири концерти в Лас-Вегасі у 2022 році BTS принесли понад $160 млн у місцеву економіку. Один бескоштовний концерт у Пусані зібрав понад 50 тис. людей і створив економічний ефект на $500 млн.

Новий сплеск активності навколо BTS

Повернення BTS може запустити ще потужніший ефект. За даними Корейської туристичної організації, до пандемії приблизно 8% іноземних туристів називали гурт однією з причин візиту до країни. Їхня діяльність підтримує також експорт косметики, одягу, цифрових сервісів і освітніх програм.

Компанія HYBE, яка адмініструє гурт, створила цифрову платформу Weverse. Вона генерує понад $100 млн прибутку на рік, продаючи контент, товари та ексклюзивні трансляції для фанатів. Ця екосистема функціонувала навіть у період паузи BTS, і тепер очікується новий сплеск активності.

Крім фінансів, BTS залишаються одним із найсильніших інструментів культурної дипломатії Кореї. Вони виступали в ООН, співпрацювали з UNICEF, брали участь у кампаніях Міністерства культури. Їхній вплив виходить за межі музики – гурт трансформував імідж країни у світі, зробивши корейську культуру трендом, а не екзотикою.

Експерти вже називають BTS “стратегічним національним активом”, а держава, хоч і неофіційно, визнає їхню роль у просуванні інтересів Південної Кореї на глобальному рівні.

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