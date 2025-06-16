BTS повертаються з армії: Південна Корея готується до економічного підйому
З поверненням учасників гурту BTS зі служби в армії Південна Корея готується не лише до нового етапу в кар’єрі популярного бойз-бенду, а й до серйозного економічного поштовху.
Хлопці пішли служити у різний час, оскільки народилися в різні роки, але у червні 2025 року весь склад гурту завершить обовʼязкову службу в південнокорейських збройних силах.
Вплив гурту BTS на економіку Південної Кореї
BTS – не просто музичний феномен, а економічний механізм, що коштує мільярди. Він охоплює продаж альбомів, концерти, стримінгові платформи, моду, туризм, вивчення корейської мови та популяризацію культури загалом.
За оцінками Hyundai Research Institute, BTS щорічно приносили понад $4,6 млрд у ВВП Південної Кореї – стільки ж, скільки майже пів мільйона звичайних працівників.
Інтерес до повернення гурту вже позначився на фондовому ринку: акції компанії HYBE, яка є агентом BTS, зросли на 7% у червні, досягнувши найвищого рівня за останні 38 місяців, пише Quartz. Інвестори очікують не лише на нову музику, а й на масштабний світовий тур, який може побити попередні рекорди.
Так, лише за чотири концерти в Лас-Вегасі у 2022 році BTS принесли понад $160 млн у місцеву економіку. Один бескоштовний концерт у Пусані зібрав понад 50 тис. людей і створив економічний ефект на $500 млн.
Новий сплеск активності навколо BTS
Повернення BTS може запустити ще потужніший ефект. За даними Корейської туристичної організації, до пандемії приблизно 8% іноземних туристів називали гурт однією з причин візиту до країни. Їхня діяльність підтримує також експорт косметики, одягу, цифрових сервісів і освітніх програм.
Компанія HYBE, яка адмініструє гурт, створила цифрову платформу Weverse. Вона генерує понад $100 млн прибутку на рік, продаючи контент, товари та ексклюзивні трансляції для фанатів. Ця екосистема функціонувала навіть у період паузи BTS, і тепер очікується новий сплеск активності.
Крім фінансів, BTS залишаються одним із найсильніших інструментів культурної дипломатії Кореї. Вони виступали в ООН, співпрацювали з UNICEF, брали участь у кампаніях Міністерства культури. Їхній вплив виходить за межі музики – гурт трансформував імідж країни у світі, зробивши корейську культуру трендом, а не екзотикою.
Експерти вже називають BTS “стратегічним національним активом”, а держава, хоч і неофіційно, визнає їхню роль у просуванні інтересів Південної Кореї на глобальному рівні.