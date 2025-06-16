Сына Шер госпитализировали в больницу из-за передозировки наркотиками

Младший сын американской певицы Шер, 48-летний Элайджа Блю Оллмен, попал в больницу в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотическими веществами.

Сын Шер едва не умер от передозировки

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на собственные источники, сына Шер доставили в больницу в Джошуа-Три, штат Калифорния, утром в субботу, 14 июня. Пока неизвестно, какие именно наркотики употреблял Элайджа Блю Оллмен.

Сын Шер до сих пор находится под наблюдением врачей. Медики утверждают, что состояние мужчины было очень тяжелым и ему повезло, что он выжил.

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По данным источника, Шер обеспокоена состоянием здоровья своего сына. Певица делает все возможное, чтобы оказать ему необходимую помощь.

Ранее Элайджа Блю Оллмен рассказывал о своей борьбе с наркотической зависимостью. В 2014 году он признался, что начал употреблять запрещенные вещества, когда ему было всего 11 лет. По словам мужчины, несколько раз он был близок к передозировке.

— У меня действительно были моменты, когда я чувствовал, что нахожусь на грани смерти. Я всегда пытался быть осторожным, но это невозможно, — сказал он.

Напомним, в 2023 году Шер подала заявление об опекунстве, чтобы контролировать доступ к деньгам сына, утверждая, что он “практически не способен управлять своими финансовыми ресурсами из-за серьезных проблем с психическим здоровьем и злоупотребления психоактивными веществами”.

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