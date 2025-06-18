Канье Уэст не менял имя во второй раз: почему возникла путаница

Информация о том, что американский рэпер Канье Уэст сменил имя во второй раз, не соответствует действительности. Представитель артиста официально опроверг, что звезду теперь зовут Ye Ye, а не Ye.

– Никакого Ye Ye не существует, – заявил представитель исполнителя, объяснив, что путаница возникла из-за онлайн-формы, которая при заполнении требовала обязательно указать как имя, так и фамилию.

Путаница со сменой имени Канье Уэста

На прошлой неделе издание Page Six получило бизнес-документы, поданные в Калифорнии финансовым директором артиста Хуссейном Лалани. В них в качестве имени менеджера или участника компаний Yeezy Record Label, LLC и Yeezy Apparel было указано Ye Ye. Ранее в таких документах указывалось Ye West (Йе Вест).

Несмотря на слухи, представители 48-летнего музыканта в очередной раз напомнили, что официально он сменил имя только один раз — в 2021 году. Еще в 2018-м он объявил в Twitter (теперь X), что больше не хочет, чтобы его называли Канье Вестом:

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Через три года он подал юридические документы, чтобы узаконить новое имя, указав основанием для изменения «личные причины». Но и после этого в музыкальной индустрии его продолжают называть старым именем — Канье.

Что говорят в компании Канье Уэста

В марте 2024 года бывший руководитель аппарата артиста Мило Яннопулос призвал называть рэпера только Ye.

– Он один из самых узнаваемых людей в мире – на уровне президентов и пап. Он не решился бы на смену имени, жертвуя ценностью бренда Канье Уэст, без серьезного обдумывания. Это решение было полностью юридическим и окончательным. Теперь его имя – Ye, – отметил Яннопулос.

Напомним, что имя – не единственное, чем Канье Уэст эпатирует публику. Он, в частности, известен скандалом из-за антисемитских высказываний, которые стоили ему контрактов с дорогими брендами. Также внимание к Уэсту привлекает его жена Бьянка Цензори, которая любит примерять откровенные образы.

Источник : PageSix

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