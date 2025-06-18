Каньє Вест не змінював імʼя вдруге: чому виникла плутанина

Інформація про те, що американський репер Каньє Вест змінив ім’я вдруге, не відповідає дійсності. Представник артиста офіційно заперечив, що зірку тепер звати Ye Ye, а не Ye.

– Ніякого Ye Ye не існує, – заявив представник виконавця, пояснивши, що плутанина виникла через онлайн-форму, яка під час заповнення вимагала обов’язково зазначити як імʼя, так і прізвище.

Плутанина зі зміною імені Каньє Веста

Минулого тижня видання Page Six отримало бізнес-документи, подані в Каліфорнії фінансовим директором артиста Хуссейном Лалані. У них як ім’я менеджера або учасника компаній Yeezy Record Label, LLC і Yeezy Apparel було зазначено Ye Ye. Раніше у таких документах зазначалося Ye West (Йе Вест).

Попри чутки, представники 48-річного музиканта вкотре нагадали, що офіційно він змінив ім’я лише один раз – у 2021 році. Ще у 2018-му він оголосив у Twitter (тепер X), що більше не хоче, щоби його називали Каньє Вестом:

Зараз дивляться

За три роки він подав юридичні документи, щоб узаконити нове ім’я, вказавши підставою для зміни “особисті причини”. Але й після цього в музичній індустрії його продовжують називати старим іменем – Каньє.

Що кажуть у компанії Каньє Веста

У березні 2024 року колишній керівник апарату артиста Міло Яннопулос закликав називати репера лише Ye.

– Він один із найвпізнаваніших людей у світі – на рівні президентів і пап. Він не наважився б на зміну імені, жертвуючи цінністю бренду Каньє Вест, без серйозного обмірковування. Це рішення було повністю юридичним і остаточним. Тепер його ім’я – Ye, – зазначив Яннопулос.

Нагадаємо, що імʼя – не єдине, чим Каньє Вест епатує публіку. Він, зокрема, відомий скандалом через антисемітські висловлювання, що вартували йому контрактів із дорогими брендами. Також увагу до Веста привертає його дружина Бьянка Цензорі, яка любить приміряти відверті образи.

Джерело : PageSix

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