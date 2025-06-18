Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые раскрыли имя дочери: что оно означает

Голливудская актриса Меган Фокс и американский музыкант Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер) впервые раскрыли, как назвали дочь, родившуюся 27 марта.

Как зовут дочь Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Девочка получила имя Сага Блейд Фокс-Бейкер. Это выяснилось после того, как сам MGK рассекретил до сих пор неизвестный факт в посте в Instagram. Он запостил видео, на котором играет на укулеле для младенца.

– Сага Блейд Фокс-Бейкер. Спасибо за самый ценный подарок, Меган, – написал артист.

Имя малышки имеет символическое значение, рассказал источник, близкий к паре.

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– Сага означает “повествование” или “история”. Это имя показалось им очень правильным. Оно обозначает новый раздел, полный смысла и надежды, – утверждает инсайдер.

О беременности Меган Фокс стало известно прошлой осенью. Сага – первый общий ребенок актрисы и рэпера. У Меган также есть трое сыновей от актера Брайана Остина Грина: Ной, Боди и Джерни. У MGK – дочь-подросток Кейси от предыдущих отношений.

Отношения Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Известно, что Меган Фокс и Колсон Бейкер живут отдельно, но он часто навещает дом звезды Трансформеров и “старается быть хорошим отцом”, уверяют осведомленные собеседники.

О разрыве Меган Фокс и Machine Gun Kelly СМИ сообщили в конце 2024 года. Пара якобы рассталась из-за того, что актриса нашла в телефоне рэпера материал, который ее расстроил.

Источник : People

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