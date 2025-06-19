В Киеве прощаются с Юрием Фелипенко, погибшим на фронте: где похоронят актера

В четверг, 19 июня, в Киеве прощаются с актером и военным Юрием Фелипенко, который погиб, защищая Украину на фронте. Ему было 32 года.

Похороны Юрия Фелипенко

В 11:00 началась церемония прощания в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где работал актер. Провести Фелипенко в последний путь пришли его родные, друзья, коллеги и знакомые. Сразу попасть в зал смогли не все, из-за чего на улице образовалась очередь.

В зале театра — приглушенный синий свет. Гроб полностью покрыт цветами, рядом установлены портреты Юрия Фелипенко.

Сейчас смотрят

— Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России, мы сейчас все вынуждены быть здесь, — сказала жена Юрия Екатерина Мотрич на похоронах, и ее процитировал адвокат Евгений Пронин.

Второй этап прощания с Фелипенко начался в 13:30 в Михайловском Златоверхом соборе. Почтить память защитника там могут все желающие.

Похоронят актера на Берковецком кладбище, об этом журналистке Oboz.ua сообщил распорядитель церемонии.

Что известно о гибели Юрия Фелипенко

Новость о гибели Юрия Фелипенко на фронте всколыхнула украинцев 15 июня. Трагическую весть сообщила жена военного Екатерина Мотрич.

В гражданской жизни Юрий был актером, играл в Театре на Подоле в Киеве. Он известен ролями в сериалах Обещание Богу, Цвет страсти, Отдел 44, Что делает твоя жена.

Ряды Вооруженных сил Украины Фелипенко пополнил в апреле 2024 года. Военный защищал наше государство в составе БпАК Ахиллес 92 отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Фото: Юрий Фелипенко, Oboz.ua

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.