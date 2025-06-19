У Києві прощаються з Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті: де поховають актора

У четвер, 19 червня, у Києві прощаються з актором і військовим Юрієм Феліпенком, який загинув, захищаючи Україну на фронті. Йому було 32 роки.

Похорон Юрія Феліпенка

Об 11:00 розпочалася церемонія прощання в Київському академічному драматичному театрі на Подолі, де працював актор. Провести Феліпенка в останню путь прийшли його рідні, друзі, колеги та знайомі. Одразу потрапити до зали змогли не всі, через що на вулиці утворилася черга.

У залі театру – приглушене синє світло. Труна повністю вкрита квітами, поруч встановлені портрети Юрія Феліпенка.

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– Убийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через Росію, ми зараз всі змушені бути тут, – сказала дружина Юрія Катерина Мотрич на похороні, і її процитував адвокат Євген Пронін.

Другий етап прощання з Феліпенком розпочався о 13:30 у Михайлівському Золотоверхому соборі. Вшанувати пам’ять захисника там можуть всі охочі.

Поховають актора на Берківецькому кладовищі, про це журналістці Oboz.ua повідомив розпорядник церемонії.

Що відомо про загибель Юрія Феліпенка

Новина про загибель Юрія Феліпенка на фронті сколихнула українців 15 червня. Трагічну звістку повідомила дружина військового Катерина Мотрич.

У цивільному житті Юрій був актором, грав у Театрі на Подолі в Києві. Він відомий ролями у серіалах Обіцянка Богу, Колір пристрасті, Відділ 44, Що робить твоя дружина.

Лави Збройних сил України Феліпенко поповнив у квітні 2024 року. Військовий боронив нашу державу у складі БпАК Ахіллес 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

Фото: Юрій Феліпенко, Oboz.ua

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