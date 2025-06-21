Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Участники в кителях посетили кухню МастерШеф-15. Это не просто экипировка, а настоящая проба, удостоверяющая высшую лигу поваров.
Впереди остается пять испытаний. Поэтому пора проявить все свои знания, полученные в течение 17 недель. Черные фартуки упразднены.
Золотой стандарт финального этапа МастерШеф – прощание с допустившими ошибку.
Больше о 17 выпуске от 21.06.2025 – читайте в материале.
Как прошел 17-й выпуск МастерШеф 15 сезон
– Первая задача на вылет находится под вашими коробками. Там ингредиенты кастинга. Пора переделать блюдо, которое вы готовили на отборочном этапе. Однако покажите свой максимум, то, чему вы научились, и превзойдите себя,, — сообщили судьи.
Так, например, Виктория переделала свой протеиновый мусс на мороженое в трех разных вкусах.
Однако между судьями разразился настоящий спор, ведь такой ход мыслей понравился Оле, а вот Эктору показался слишком простым и непрогрессивным.
Лучшей стала Нэнси, второе место заняла Олеся, дальше был Денис с Екатериной.
Кто покинул МастерШеф 15 в 17-м выпуске
Вику оценили на пятое место, а Катю – на шестое.
К сожалению, Богдан Грабовский не справился с задачей. После испытания оставил проект.
Ко второму испытанию присоединились уже шесть любителей. Теперь каждый чувствует, насколько ожесточенной стала борьба. Одна ошибка – и участник сходит с дистанции.
– Вас ждет конкурс из новой коллекции. Если кто-то к чему готовился, то это бесполезно. Вчера кто-то завоевал высокое место в рейтинге. Приготовление блюд будет проходить в три раунда. Первыми будут готовить те, кто занял первые два места. И так до последних в турнирной таблице, – сообщили судьи.
Под коробками-загадками стояли совершенно разные составляющие. Но готовить нужно было блюдо из белка, гарнира и соуса.
А ингредиентов маловато. Важно показать, насколько бережно участники пользуются продуктами.
Разрешалось использовать даже заготовки от предыдущих кулинаров.
На этом этапе проект покинула Олеся Бабий-Полежаева.
Последний этап 17-го выпуска. Состоял он из настоящей кулинарной исповеди.
Так, Нэнси пренебрегает своими корнями. Удивляет блюдами неукраинской кухни.
Екатерина работает в своих рамках. Пора не ограничивать себя, и познавать новое, разнообразное.
Денис боится рисковать, у Кати – нет эмпатии, Виктория – слишком конфликтная в коммуникации.
Да, каждый любитель готовил с учетом того, что он должен не согрешить.
Например, Нэнси готовила чисто украинское блюдо. А вот Екатерина наоборот – французскую классическую.
С задачей не справилась Виктория Луцкова.
К сожалению, в шаге от финала проект оставили три участника:
- Богдан Грабовский;
- Олеся Бабий-Полежаева;
- Виктория Луцкова.