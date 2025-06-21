Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали

Участники в кителях посетили кухню МастерШеф-15. Это не просто экипировка, а настоящая проба, удостоверяющая высшую лигу поваров.

Впереди остается пять испытаний. Поэтому пора проявить все свои знания, полученные в течение 17 недель. Черные фартуки упразднены.

Золотой стандарт финального этапа МастерШеф – прощание с допустившими ошибку.

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Как прошел 17-й выпуск МастерШеф 15 сезон

– Первая задача на вылет находится под вашими коробками. Там ингредиенты кастинга. Пора переделать блюдо, которое вы готовили на отборочном этапе. Однако покажите свой максимум, то, чему вы научились, и превзойдите себя,, — сообщили судьи.

Так, например, Виктория переделала свой протеиновый мусс на мороженое в трех разных вкусах.

Однако между судьями разразился настоящий спор, ведь такой ход мыслей понравился Оле, а вот Эктору показался слишком простым и непрогрессивным.

Лучшей стала Нэнси, второе место заняла Олеся, дальше был Денис с Екатериной.

Кто покинул МастерШеф 15 в 17-м выпуске

Вику оценили на пятое место, а Катю – на шестое.

К сожалению, Богдан Грабовский не справился с задачей. После испытания оставил проект.

Ко второму испытанию присоединились уже шесть любителей. Теперь каждый чувствует, насколько ожесточенной стала борьба. Одна ошибка – и участник сходит с дистанции.

– Вас ждет конкурс из новой коллекции. Если кто-то к чему готовился, то это бесполезно. Вчера кто-то завоевал высокое место в рейтинге. Приготовление блюд будет проходить в три раунда. Первыми будут готовить те, кто занял первые два места. И так до последних в турнирной таблице, – сообщили судьи.

Под коробками-загадками стояли совершенно разные составляющие. Но готовить нужно было блюдо из белка, гарнира и соуса.

А ингредиентов маловато. Важно показать, насколько бережно участники пользуются продуктами.

Разрешалось использовать даже заготовки от предыдущих кулинаров.

На этом этапе проект покинула Олеся Бабий-Полежаева.

Последний этап 17-го выпуска. Состоял он из настоящей кулинарной исповеди.

Так, Нэнси пренебрегает своими корнями. Удивляет блюдами неукраинской кухни.

Екатерина работает в своих рамках. Пора не ограничивать себя, и познавать новое, разнообразное.

Денис боится рисковать, у Кати – нет эмпатии, Виктория – слишком конфликтная в коммуникации.

Да, каждый любитель готовил с учетом того, что он должен не согрешить.

Например, Нэнси готовила чисто украинское блюдо. А вот Екатерина наоборот – французскую классическую.

С задачей не справилась Виктория Луцкова.

К сожалению, в шаге от финала проект оставили три участника:

Богдан Грабовский;

Олеся Бабий-Полежаева;

Виктория Луцкова.

Источник : СТБ

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