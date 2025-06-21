Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі

Учасники в кітелях завітали на кухню МастерШеф-15. Це не просто екіпірування, а справжня проба, яка засвідчує вищу лігу кухарів.

Попереду лишається п’ять випробувань. Тож час проявити всі свої знання, здобуті протягом 17 тижнів. Чорні фартухи скасовані.

Золотий стандарт фінального етапу МастерШеф – прощання з тим, хто припустився помилки.

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Більше про 17 випуск від 21.06.2025 року – читайте в матеріалі.

Як минув 17-й випуск МастерШеф 15 сезон

– Перше завдання на виліт – під вашими коробками. Там інгредієнти з кастингу. Час переробити страву, яку ви готували на відбірковому етапі. Проте покажіть свій максимум, те, чому ви навчилися, і перевершіть себе, – повідомили судді.

Так, наприклад, Вікторія переробила свій протеїновий мус на морозиво в трьох різних смаках.

Проте між суддями спалахнула справжня суперечка, адже такий хід думок сподобався Олі, а от Ектору здався занадто простим і непрогресивним.

Найкращою стала Ненсі, друге місце посіла Олеся, далі був Денис із Катериною.

Хто покинув МастерШеф-15 у 17-му випуску

Віка за оцінками опинилася на п’ятому місці, а Катя – на шостому.

На жаль, Богдан Грабовський не впорався із завданням. Тож після випробування залишив проєкт.

До другого випробування доєдналися вже шестеро аматорів. Тепер кожен відчуває, наскільки запеклою стала боротьба. Одна помилка – і учасник сходить із дистанції.

– На вас чекає конкурс із нової колекції. Якщо хтось до чогось готувався, то марно. Вчора хтось виборов високе місце в рейтингу. Приготування страв відбуватиметься у три раунди. Першими готуватимуть ті, хто посів перші два місця. І так до останніх у турнірній таблиці, – повідомили судді.

Під коробками-загадками стояли абсолютно різноманітні складові. Але готувати потрібно було страву з білка, гарніру та соусу.

А інгредієнтів обмаль. Важливо показати, наскільки ощадливо учасники використовують продукти.

Дозволялося використовувати навіть заготовки від попередніх кулінарів.

На цьому етапі проєкт залишила Олеся Бабій-Полєжаєва.

Останній етап 17 випуску. Полягав він у справжній кулінарній сповіді.

Так, Ненсі нехтує своїм корінням. Дивує стравами неукраїнської кухні.

Катерина – працює у своїх межах. Час не обмежувати себе, і пізнавати нове, різноманітне.

Денис боїться ризикувати, Катя – не має емпатії, Вікторія – занадто конфліктна під час комунікації.

Так, кожен аматор готував з урахуванням того, що він має не згрішити.

Наприклад, Ненсі готувала суто українську страву. А от Катерина навпаки – французьку класичну.

Із завданням не впоралася Вікторія Луцкова.

На жаль, за крок до фіналу проєкт залишили три учасники:

Богдан Грабовський;

Олеся Бабій-Полєжаєва;

Вікторія Луцкова.

Джерело : СТБ

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