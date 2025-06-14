Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске — неожиданное решение судей

В субботу, 14 июня, зрители телеканала СТБ увидели 16-й выпуск кулинарного реалити МастерШеф 15. Это был один из самых ожидаемых эпизодов сезона, ведь именно он определил финалистов – любителей, которые получили кители.

Однако перед этим участников ждали сверхсложные испытания, неожиданные гости и последняя битва черных фартуков.

Как прошел 16-й выпуск МастерШеф 15

На старте кулинары-любители получили задание приготовить амисбуш – миниатюрное блюдо, которое должно было продемонстрировать мастерство повара и вызвать интерес к дальнейшему меню.

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Именно амисбуш решал, кто из участников 15-го сезона получит право выбрать себе соперника из звезд прошлых сезонов – неожиданных гостей, которые прятались в гигантских подарочных коробках.

В результате, Нэнси готовилась вместе с Дмитрием Горбачевым, Денис – с Аленой Московченко, напарником Виктории стал Владислав Кецмур, Богданы – Руслан Батильчук, Кати – Ольга Кролик, Олеси – Наталья Королева, а Екатерина Павлинская работала с Ириной Хандажевской.

Блюда оценивали вслепую, и в итоге большинство черных фартуков досталось именно участникам 15-го сезона. Единственной, кто остался в белом фартуке, стала Олеся – ее блюдо поразило судей больше всего.

Во втором конкурсе участники готовили еду, связанную с определенным городом или собственными воспоминаниями. Это было задание на эмоцию и вкус, по итогам которого белые фартуки смогли вернуть Денис и Катя.

Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске

Финальное испытание стало последней битвой черных в МастерШеф 15. Любители готовили на глазах у тех, кто наблюдал за ними с балкона, и это только добавляло напряжения.

Однако все участники достойно справились с заданием. Критических ошибок не было, поэтому судьи решили дать шанс каждому. Ни один из участников не покинул МастерШеф в 16-м выпуске, что стало настоящим подарком и неожиданностью для всех.

Напомним, что в 15-м выпуске проект покинул Дэн Щебеко, для которого задания проекта оказались слишком сложными.

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