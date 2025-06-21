Историческое золото: Украина впервые победила на Cannes Lions 2025

Украинская реклама получила беспрецедентное признание на международной арене — на фестивале Cannes Lions 2025 Украина впервые получила Золотого Льва.

Об этом сообщает VRK Inform.

Первое золото для Saatchi & Saatchi Ukraine

Победителем стал проект Minefield Honey: Harvesting Hope от Saatchi & Saatchi Ukraine, получивший награду в категории Sustainable Development Goals.

Сейчас смотрят

Этот кейс вошел в историю не только как первое золото Украины, но и как мультинагражденный проект:

Бронзовый Лев в категории Creative Commerce;

Шортлист в категории Titanium.

Но триумф Украины на Каннском фестивале этим не ограничился.

Компания Starlight Media получила Бронзового Льва в категории Entertainment Lions за работу над проектом «Bachelor».

Еще один украинский проект — Air Raid Alarm Clock, созданный агентством Arriba в сотрудничестве с испанским агентством Officer & Gentleman, попал в шортлисты в двух категориях: Audio & Radio и Creative Data.

Напомним, с 16 по 20 июня проходил 72-й Международный фестиваль Cannes Lions (Каннские львы).

Это знаковое событие в рекламной индустрии, ставшее своеобразным Оскаром для мира брендов и креатива.

Фото: VRK Inform

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.