Историческое золото: Украина впервые победила на Cannes Lions 2025
Украинская реклама получила беспрецедентное признание на международной арене — на фестивале Cannes Lions 2025 Украина впервые получила Золотого Льва.
Об этом сообщает VRK Inform.
Первое золото для Saatchi & Saatchi Ukraine
Победителем стал проект Minefield Honey: Harvesting Hope от Saatchi & Saatchi Ukraine, получивший награду в категории Sustainable Development Goals.
Этот кейс вошел в историю не только как первое золото Украины, но и как мультинагражденный проект:
- Бронзовый Лев в категории Creative Commerce;
- Шортлист в категории Titanium.
Но триумф Украины на Каннском фестивале этим не ограничился.
Компания Starlight Media получила Бронзового Льва в категории Entertainment Lions за работу над проектом «Bachelor».
Еще один украинский проект — Air Raid Alarm Clock, созданный агентством Arriba в сотрудничестве с испанским агентством Officer & Gentleman, попал в шортлисты в двух категориях: Audio & Radio и Creative Data.
Напомним, с 16 по 20 июня проходил 72-й Международный фестиваль Cannes Lions (Каннские львы).
Это знаковое событие в рекламной индустрии, ставшее своеобразным Оскаром для мира брендов и креатива.
Фото: VRK Inform