Історичне золото: Україна вперше перемогла на Cannes Lions 2025

Українська реклама здобула безпрецедентне визнання на міжнародній арені — на фестивалі Cannes Lions 2025 Україна вперше отримала Золотого Лева.

Про це повідомляє VRK Inform.

Перше золото для Saatchi & Saatchi Ukraine

Переможцем став проєкт Minefield Honey: Harvesting Hope від Saatchi & Saatchi Ukraine, що здобув нагороду в категорії Sustainable Development Goals.

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Цей кейс увійшов в історію не лише як перше золото України, а й як мультинагороджений проєкт:

Бронзовий Лев у категорії Creative Commerce;

Шортлист у категорії Titanium.

Але тріумф України на Каннському фестивалі цим не обмежився.

Компанія Starlight Media отримала Бронзового Лева в категорії Entertainment Lions за роботу над проєктом Bachelor.

Ще один український проєкт — Air Raid Alarm Clock, створений агенцією Arriba у співпраці з іспанським агентством Officer & Gentleman, потрапив до шортлистів у двох категоріях: Audio & Radio та Creative Data.

Нагадаємо, з 16 по 20 червня відбувався 72-й Міжнародний фестиваль Cannes Lions (Каннські леви).

Це знакова подія в рекламній індустрії, що стала своєрідним Оскаром для світу брендів і креативу.

Фото: VRK Inform

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