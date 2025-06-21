Історичне золото: Україна вперше перемогла на Cannes Lions 2025
Українська реклама здобула безпрецедентне визнання на міжнародній арені — на фестивалі Cannes Lions 2025 Україна вперше отримала Золотого Лева.
Про це повідомляє VRK Inform.
Перше золото для Saatchi & Saatchi Ukraine
Переможцем став проєкт Minefield Honey: Harvesting Hope від Saatchi & Saatchi Ukraine, що здобув нагороду в категорії Sustainable Development Goals.
Цей кейс увійшов в історію не лише як перше золото України, а й як мультинагороджений проєкт:
- Бронзовий Лев у категорії Creative Commerce;
- Шортлист у категорії Titanium.
Але тріумф України на Каннському фестивалі цим не обмежився.
Компанія Starlight Media отримала Бронзового Лева в категорії Entertainment Lions за роботу над проєктом Bachelor.
Ще один український проєкт — Air Raid Alarm Clock, створений агенцією Arriba у співпраці з іспанським агентством Officer & Gentleman, потрапив до шортлистів у двох категоріях: Audio & Radio та Creative Data.
Нагадаємо, з 16 по 20 червня відбувався 72-й Міжнародний фестиваль Cannes Lions (Каннські леви).
Це знакова подія в рекламній індустрії, що стала своєрідним Оскаром для світу брендів і креативу.
Фото: VRK Inform