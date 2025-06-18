Холостяк 13 с Тереном получил бронзу на Каннских львах

Команда телеканала СТБ (Starlight Media) получила престижную награду Cannes Lions в категории Разнообразие и инклюзивность за промокампанию 13 сезона реалити Холостяк, главным героем которого стал ветеран войны Александр Терен. Это первое в истории украинское телепромо, отмеченное на международном уровне.

Промо Холостяка 13 взяло бронзу на Каннских львах

— Мы завоевали бронзу за кампанию проекта Холостяк телеканал СТБ и Warner Bros International Television Production, в которую вложили все сердце — с большим стремлением преодолеть стереотипы, препятствующие достойному возвращению наших ветеранов и ветеранок с инвалидностью к гражданской жизни и построению отношений, — сообщили в компании.

Cannes Lions — один из самых престижных рекламных фестивалей мира. В 2025-м событие проходит с 16 по 20 июня. Признание СТБ на мероприятии — это шаг к новой репутации украинского контента в мире.

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Напомним, что главным героем 13-го сезона реалити Холостяк стал ветеран войны Александр Будько (Терен), который во время харьковского контрнаступления получил ранения и потерял ноги.

В 14-м сезоне Холостяка свою любовь будет искать актер Тарас Цимбалюк, известный по сериалам Поймать Кайдаша и Кофе с кардамоном.

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