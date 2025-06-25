Тоня Матвиенко призналась, почему на самом деле ее дочь носит имя и фамилию бабушки

Певица Тоня Матвиенко призналась, почему на самом деле ее 9-летняя дочь от Арсена Мирзояна носит имя и фамилию бабушки — народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Тоня Матвиенко о выборе имени для дочери

Артистка вспомнила, что имя для девочки они с мужем выбирали еще во время беременности. Именно Тоня предложила Арсену назвать дочь в честь ее мамы — Ниной.

— Я говорю: Слушай, а давай назовем ее в честь мамы — Нина, будет Нина Мирзоян, ты же не против? А он говорит: Нет, не против. Нина родилась в январе, а 27 января — день святой Нины, оно все в один месяц совпало. Мы ее покрестили, все, — поделилась Тоня.

Однако во время регистрации ребенка Арсен решился на неожиданный шаг. Он решил записать дочь не на свою фамилию, а на фамилию любимой. Тоня призналась, что муж с ней не советовался.

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— Он сказал, что это девочка и она все равно, возможно, потом сменит фамилию. Говорит: Я не хотел бы, чтобы она была Мирзоян. Я не знаю своего отца и не хочу, чтобы эта фамилия передавалась дальше. Он этого не заслуживает. И в школе у меня был буллинг из-за армянской фамилии. Я хочу, чтобы у нее было украинское имя и чтобы она продолжила ваш род — Матвиенко, — процитировала мужа артистка.

Как отреагировала Нина Матвиенко

По словам Тони, народной артистке было очень приятно, что внучку решили назвали в честь нее. Хотя сперва она не могла в это поверить.

— Мама пошла очки взяла, когда мы принесли свидетельство о рождении. Она сказала: Одну секундочку. Долго стояла так на пороге и смотрела. Ей было так приятно, что вот в честь нее назвали внучку, — рассказала Тоня.

Напомним, что легендарная певица Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года — за два дня до своего 76-летия. Причиной смерти стала онкология.

Источник : Маша Ефросинина

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