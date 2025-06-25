Тоня Матвієнко зізналась, чому насправді її донька носить ім’я та прізвище бабусі

Співачка Тоня Матвієнко зізналась, чому насправді її 9-річна донька від Арсена Мірзояна носить ім’я та прізвище бабусі – народної артистки України Ніни Матвієнко.

Тоня Матвієнко про вибір ім’я для доньки

Артистка пригадала, що ім’я для дівчинки вони з чоловіком обирали ще під час вагітності. Саме Тоня запропонувала Арсену назвати доньку на честь її мами – Ніною.

– Я кажу: Слухай, а давай назвемо її на честь мами – Ніна, буде Ніна Мірзоян, ти ж не проти?. А він каже: Ні, не проти. Ніна народилася в січні, а 27 січня – день святої Ніни, воно все в один місяць співпало. Ми її похрестили, все, – поділилася Тоня.

Однак під час реєстрації дитини Арсен наважився на несподіваний крок. Він вирішив записати доньку не на своє прізвище, а на прізвище коханої. Тоня зізналася, що чоловік з нею не радився.

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– Він сказав, що це дівчинка і вона все одно, можливо, потім змінить прізвище. Каже: Я не хотів би, щоб вона була Мірзоян. Я не знаю свого батька і не хочу, щоб це прізвище передавалося далі. Він цього не заслуговує. І в школі у мене був булінг через вірменське прізвище. Я хочу, щоб у неї було українське ім’я і щоб вона продовжила ваш рід – Матвієнків, – процитувала чоловіка артистка.

Як відреагувала Ніна Матвієнко

За словами Тоні, народній артистці було дуже приємно, що онуку вирішили назвали на честь неї. Хоча спершу вона не могла в це повірити.

– Мама пішла окуляри взяла, коли ми принесли свідоцтво про народження. Вона сказала: Одну секундочку. Довго стояла так на порозі й дивилась. Їй було так приємно, що от на честь неї назвали онуку, – розповіла Тоня.

Нагадаємо, що легендарна співачка Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня 2023 року – за два дні до свого 76-річчя. Причиною смерті стала онкологія.

Джерело : Маша Єфросиніна

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