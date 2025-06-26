Подозревают, что ИИ: украинцы узнали Антонину Хижняк в ролике Белого дома

В украинском медиапространстве вирусится видео из официального Instagram Белого дома. Там появился ролик, который вызвал волну обсуждений. Ведь в нем изображена женщина, очень похожая на звезду сериала Поймать Кайдаша Антонину Хижняк.

Ролик Белого дома — кто там изображен

Героиня видео молча работает за компьютером, пока субтитры объясняют суть нового налогового законопроекта Дональда Трампа. Украинцы сразу узнали ее, о чем не замедлили указать в комментариях.

Мотря, это ты?

Вы вообще в курсе, что это симуляция ИИ с образа известной украинской актрисы Антонины Хижняк? Надеемся, в обмен на такую безупречную актерскую игру получим несколько ракет Patriot!

Вы использовали образ украинской актрисы Антонины Хижняк для создания видео с помощью ИИ. Именно из-за таких случаев нам крайне необходимо правовое урегулирование использования искусственного интеллекта. Надеюсь, Антонина Хижняк примет юридические меры для защиты своих прав.

Тоня уже в Голливуде!

Тоня, это вы? — спрашивают подписчики, тегая актрису.

На момент публикации материала Антонина Хижняк никак не отреагировала на это в своих соцсетях. По мнению же директора Института массовой информации Оксаны Романюк, образ в ролике мог быть создан на основе фотографий звезды, которые есть в открытом доступе.

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— Но тогда это означает, что любой реальный человек, который имеет цифровой след, может быть воспроизведен в вымышленном контексте. И его изображение может быть использовано в рекламе, политических или государственных коммуникациях без его согласия. Пока у нас нет понимания, что с этим делать, но этот случай должен привлечь внимание экспертов по ИИ и дипфейкам и подсветить вопрос о непрозрачности генеративного ИИ-контента, – отметила Оксана Романюк.

Тем временем в Китае собрались обновить старые фильмы о боевых искусствах с помощью ИИ. В рамках правительственной инициативы студии планируют отреставрировать легендарные ленты с Брюсом Ли, Джеки Чаном и Джетом Ли.

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