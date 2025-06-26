Підозрюють, що ШІ: українці впізнали Антоніну Хижняк у ролику Білого дому

В українському медіапросторі віруситься відео з офіційного Instagram Білого дому. Там з’явився ролик, який викликав хвилю обговорень. Адже у ньому зображена жінка, надзвичайно схожа на зірку серіалу Спіймати Кайдаша Антоніну Хижняк.

Ролик від Білого дому – хто там зображений

Героїня відео мовчки працює за комп’ютером, поки субтитри пояснюють суть нового податкового законопроєкту Дональда Трампа. Українці одразу впізнали її, про що не забарилися вказати у коментарях.

Мотре, це ти?

Ви взагалі в курсі, що це симуляція ШІ з образу відомої української акторки Антоніни Хижняк? Сподіваємось, в обмін на таку бездоганну акторську гру отримаємо кілька ракет Patriot!

Ви використали образ української акторки Антоніни Хижняк для створення відео за допомогою ШІ. Саме через такі випадки нам вкрай необхідне правове врегулювання використання штучного інтелекту. Сподіваюся, Антоніна Хижняк вживе юридичних заходів для захисту своїх прав.

Тоня вже у Голлівуді!

Тоню, це ви? – питають підписники, тегаючи акторку.

На момент публікації матеріалу Антоніна Хижняк ніяк не відреагувала на це у своїх соцмережах. На думку ж директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, образ у ролику міг бути створений на основі фотографій зірки, які є у відкритому доступі.

Зараз дивляться

– Але тоді це означає, що будь-яка реальна людина, яка має цифровий слід, може бути відтворена у вигаданому контексті. І її зображення може бути використане в рекламі, політичних чи державних комунікаціях без її згоди. Поки що в нас немає розуміння, що з цим робити, але це випадок має привернути увагу експертів з ШІ і дипфейків і підсвітити питання щодо непрозорості генеративного ШІ-контенту, – зазначила Оксана Романюк.

Тим часом у Китаї зібралися оновити старі фільми про бойові мистецтва за допомогою ШІ. У межах урядової ініціативи студії планують відреставрувати легендарні стрічки з Брюсом Лі, Джекі Чаном та Джетом Лі.

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