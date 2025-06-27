Кола впервые показала свадебные фото – через два года после церемонии

Певица Kola (настоящее имя Анастасия Прудиус) впервые показала фото со своей свадьбы в Праге. Артистка вышла замуж 26 июня 2023 года, поэтому поздравила мужа со второй годовщиной.

Kola впервые показала фото со свадьбы

Исполнительница не балует поклонников подробностями личной жизни, но на этот раз решила показать, как все было. Kola вспомнила, каким замечательным и особенным был день свадьбы, и поблагодарила любимого.

Для торжественного события артистка выбрала длинное белое шелковое платье с эффектным шлейфом и открытой спиной. Образ дополнил вельон – фата средней длины без декора. Муж певицы женился в классическом костюме, однако без галстука.

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– Мне очень жаль, что этот редкий момент счастья в моей жизни все мои друзья не смогли разделить со мной из-за того, что в моей стране война. После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец-то смогут приехать твои родители, дети, друзья, и я буду показывать им Украину! – обратилась Kola к любимому.

Что известно о муже Kola

Мужа певицы зовут Вячеслав, он на 13 лет старше своей жены. Его лицо на фото Анастасия не раскрывает.

Пара познакомилась летом 2022 года на благотворительном концерте Kola, где Вячеслав был одним из организаторов. Он родом из Днепра, но эмигрировал в Израиль еще ребенком. В позапрошлом году артистка рассказывала, что ее муж знает иврит, английский, а также изучает украинский.

Предложение он сделал в начале 2023 года во время прогулки в Израиле. До этого Kola была помолвлена с другим мужчиной, военным ВСУ, однако те отношения закончились еще в начале полномасштабного вторжения.

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