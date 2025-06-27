Kola вперше показала весільні фото – через два роки після церемонії

Співачка Kola (справжнє імʼя Анастасія Прудіус) вперше показала фото зі свого весілля у Празі. Артистка взяла шлюб 26 червня 2023 року, тож привітала чоловіка з другою річницею.

Kola вперше показала фото з весілля

Виконавиця не балує шанувальників подробицями особистого життя, але цього разу вирішила показати, як все було. Kola згадала, яким чудовим та особливим був день весілля, та подякувала коханому.

Для урочистої події артистка обрала довгу білу шовкову сукню з ефектним шлейфом та відкритою спиною. Образ доповнив вельон – фата середньої довжини без декору. Чоловік співачки одружувався у класичному костюмі, проте без краватки.

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– Мені дуже шкода, що цей рідкісний момент щастя в моєму житті всі мої друзі не змогли розділити зі мною через те, що в моїй країні війна. Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом! Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі, і я буду показувати їм Україну! – звернулася Kola до коханого.

Що відомо про чоловіка Kola

Чоловіка співачки звати В’ячеслав, він на 13 років старший за свою дружину. Його обличчя на фото Анастасія не розкриває.

Пара познайомилася влітку 2022 року на благодійному концерті Kola, де В’ячеслав був одним з організаторів. Він родом з Дніпра, але емігрував до Ізраїлю ще дитиною. Позаторік артистка розповідала, що її чоловік знає іврит, англійську, а також вивчає українську.

Пропозицію він зробив на початку 2023 року під час прогулянки в Ізраїлі. До цього Kola була заручена з іншим чоловіком, військовим ЗСУ, однак ті стосунки завершилися ще на початку повномасштабного вторгнення.

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