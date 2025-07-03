Хочу нормально виплакатися: Притула зізнався, що зробить після закінчення війни

Волонтер і шоумен Сергій Притула зізнався, що насамперед зробить, коли закінчиться війна в Україні.

Відвертою відповіддю він поділився з Аліною Шаманською, ведучою рубрики 55 за 5 у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Що Притула зробить після війни

Раніше на це запитання волонтер відповідав жартом, мовляв, перші три дні його ніхто бачити не буде.

Зараз дивляться

Однак нині Притула каже, що після закінчення війни зробить важливі речі, на які у нього іноді не вистачає часу. Він дасть волю емоціям та навідається на могили до друзів-військових, які віддали своє життя за Україну.

– Коли закінчиться війна, у мене нарешті, мабуть, з’явиться час зробити те, на що іноді не вистачало часу. Це – нормально виплакатися і об’їхати могили всіх своїх друзів, – поділився Сергій.

Притула уникнув відповіді на запитання про те, чи хотів би у майбутньому стати президентом України. Волонтер додав, що світу потрібно готуватися до війни, поки є час, адже Україна зараз виступає щитом безпеки для всієї Європи.

Також в інтерв’ю Аліні Шаманській Притула поділився особистим. Він розповів, як виховує трьох дітей та чи може підвищити на них голос.

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