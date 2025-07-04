Чоловіка Ірини Федишин ледь не затримала поліція в Дубліні: що сталося

Закордонний тур Ірини Федишин ледь не завершився у відділенні поліції. Чоловіку співачки пригрозили арештом просто в аеропорту Дубліна.

Чоловіка Ірини Федишин ледь не забрала поліція

Інцидент, про який зараз Ірина розповідає зі сміхом, тоді змусив неабияк потривожитися. Він стався, коли її родина поверталася до України.

За словами Федишин, спочатку вони помилилися з датою вильоту – приїхали в аеропорт на день раніше. Наступного дня – переплутали виходи на посадку.

Зараз дивляться

– Приходимо, а там вже все пусто, людей немає. Ми подумали, що наш літак вже полетів, що ми спізнилися. Бігали в паніці, щось там натискали, що де бачили. І чоловік нажав якусь червону кнопку. Почалася сигналізація, сирена на весь аеропорт. Але двері відчинилися, і ми з тими сумками до нашого літака. Боже, за нами охорона! Кажуть: “Ви куди, не можна, поверніться”, – пригадала зірка.

Після цього родину зупинили охоронці й викликали поліцію. Їм пояснили, що натискати тривожні кнопки в забороненій зоні – серйозне порушення, за яке передбачене покарання. Тому Віталій вдався до хитрощів, сказавши, що кнопку натиснув молодший син. До слова, це обурило хлопчика.

– Олежик каже: “Тату, ну це нормально, ви нажали, а кажете, що це я”. Він йому: “Олежику, стій тихенько, бо тобі нічого не буде, а тата в поліцію посадять”, – розповіла Федишин.

Зрештою правоохоронці перевірили документи, з’ясували, що сім’я просто переплутала зону очікування та дозволили вчасно сісти на літак. Наостанок поліцейський підійшов до Олега і попрохав його більше так не робити.

Сини Ірини Федишин нерідко супроводжують її у турах та взагалі допомагають з організацією концертів. Частину коштів, зароблених на виступах, співачка спрямовує на допомогу ЗСУ. Наприклад після різдвяних гастролей, що 25 міст США, Канади і Європи, Федишин придбала 100 автомобілів для армії.

Джерело : ЖВЛ

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