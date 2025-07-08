Дженнифер Энистон подогрела слухи о романе с “гуру любви”

Звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон подогрела слухи о новом романе. Она снова появилась на публике вместе с Джимом Кертисом – “трансформационным коучем” и гипнотерапевтом, который называет себя “гуру любви”.

Пару заметили на выходных на Майорке, где они отдыхали вместе на яхте в компании друзей актрисы.

Дженнифер Энистон подозревают в новом романе

Энистон выглядела счастливой и расслабленной. Знаменитость была одета в черную майку, шляпу и широкие джинсы. Она активно знакомила Кертиса с близкими, что усилило разговоры об их романе.

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Such a beautiful couple Jennifer Aniston & Jim Curtis pic.twitter.com/mnAf9G0Imx — CarolAniston (@jenanistoworld) July 8, 2025

Это не первое публичное появление 56-летней Энистон с Кертисом – в прошлом месяце их видели в отеле Ventana Big Sur в Калифорнии. Актриса также лайкала посты Кертиса в Instagram, в частности об “исцелении после развода” и “запросе на новые здоровые отношения”. Она уже два года подписана на его аккаунт, который насчитывает более полумиллиона подписчиков.

Ранее в этом году Дженнифер Энистон упоминала, что читает его книгу, и рассказала о собственном опыте гипноза для преодоления страха перед полетами.

Кто такой Джим Кертис

Джим Кертис — бывший спортсмен, который изменил свою жизнь после того, как у него обнаружили поражение спинного мозга.

В интервью он рассказывал, как медитация и осознанность стали его путем к исцелению. Именно эти методы он сейчас предлагает своим клиентам как путь к новой любви и внутренней трансформации.

Напомним, что Дженнифер Энистон дважды прошла через развод: сначала с Брэдом Питтом, затем – с Джастином Теру.

К слову, Брэд Питт недавно впервые высказался о разводе с Анджелиной Джоли и развитии отношений со своей новой девушкой Инес де Рамон.

Источник : Daily Mail

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