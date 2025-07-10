Дорофєєва і Позитив знову об’єдналися: артисти випустили спільний трек

Надя Дорофєєва та Позитив, які раніше виступали у складі гурту Время и Стекло, знову об’єдналися, щоб потішити шанувальників довгоочікуваним дуетом. Артисти презентували трек Смак-печаль, а також кліп до нього.

Дует Дорофєєвої та Позитива

Дуетна робота артистів поєднала в собі те, за чим сумували прихильники: впізнаваний вокал Дорофєєвої та фірмовий речитатив Позитива.

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Надя зізналася, що спершу пісню Смак-печаль мала виконувати сольно, але коли вже був написаний приспів, зірка зрозуміла, що когось не вистачає.

– Я одразу відчула — пройшло вже достатньо часу, аби нам з Льошею знову об’єднатися у творчому тандемі та подарувати нашим прихильникам можливість побачити нас разом. Ця пісня, назва, текст — усе дуже пасує нам і нашому возз’єднанню. Цей реліз дарує позитивний сум, – прокоментувала Дорофєєва.

Позитив пригадав, як йому зателефонувала Надя і запропонувала знову попрацювати разом. Артисти зустрілися і оразу пірнули в роботу над дуетом.

– У цьому процесі відчувалось усе: і професійність, і кайф, і свобода. Була абсолютна довіра. Це той момент, коли роки досвіду, які кожен із нас пройшов і спільно, і окремо, сходяться в одній точці — і дають щось нове, живе й дуже енергійне, – зазначив Позитив.

Кліп став візуальним “містком” між минулим і сьогоденням. У відеороботі, режисером якої виступив Руслан Махов, є низка відсилок до творчої історії та стилю гурту. Це так звана гра на пам’яті фанів і водночас нова глава музичної історії.

Презентацію пісні Смак-печаль артисти об’єднали із благодійним збором на ШІ-керовані турелі Sky Sentinel, які допомагають українським силам ППО ефективніше виявляти та знищувати повітряні загрози. За добу Дорофєєва і Позитив зібрали понад 3 млн грн.

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