Похороны Игоря Поклада: где и когда состоится прощание с композитором

Стало известно, когда и где состоится прощание с Игорем Покладом, легендарным композитором, народным артистом Украины. Он ушел из жизни 9 июля.

Похороны Игоря Поклада

В последний путь Игоря Поклада проведут в пятницу, 11 июля, в Киеве.

Церемония прощания состоится с 10:00 до 12:00 в Национальной филармонии Украины (ул. Владимирский спуск, 2). Соответствующая информация появилась на Facebook-странице жены композитора Светланы Поклад.

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Похоронят композитора на Берковецком кладбище возле могилы его матери, уточнил историк и журналист Михаил Маслий.

Напомним, что Игорь Поклад умер в возрасте 83 лет. Трагическое известие сообщила его жена.

По словам режиссера Семена Горова, жизнь композитора оборвалась в больнице после борьбы с тяжелой болезнью.

Игорь Поклад писал музыку для театральных спектаклей, симфонического оркестра, струнного оркестра, хора, а также к фильмам. В творчестве композитора более 150 песен, среди которых — Два крила, Чарівна скрипка, Кохана, Дикі гуси, Тиха вода и многие другие.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Поклад вместе с женой пережил российскую оккупацию в Ворзеле Киевской области.

Фото: Светлана Поклад

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