Похорон Ігоря Поклада: де і коли відбудеться прощання з композитором

Стало відомо, коли і де відбудеться прощання з Ігорем Покладом, легендарним композитором, народним артистом України. Він пішов з життя 9 липня.

Похорон Ігоря Поклада

В останню путь Ігоря Поклада проведуть у п’ятницю, 11 липня, в Києві.

Церемонія прощання відбудеться з 10:00 до 12:00 у Національній філармонії України (вул. Володимирський узвіз, 2). Відповідна інформація з’явилася на Facebook-сторінці дружини компзитора Світлани Поклад.

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Поховають композитора на Берковецькому цвинтарі біля могили його матері, уточнив історик та журналіст Михайло Маслій.

Нагадаємо, що Ігор Поклад помер у віці 83 років. Трагічну звістку повідомила його дружина.

За словами режисера Семена Горова, життя композитора обірвалося в лікарні після боротьби з тяжкою хворобою.

Ігор Поклад писав музику для театральних вистав, симфонічного оркестру, струнного оркестру, хору, а також до фільмів. У творчому доробку композитора понад 150 пісень, серед яких – Два крила, Чарівна скрипка, Кохана, Дикі гуси, Тиха вода та багато інших.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Поклад разом із дружиною пережив російську окупацію у Ворзелі, що на Київщині.

Фото: Світлана Поклад

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