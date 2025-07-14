Ріанна привела дітей на премʼєру Смурфів та показала животик у новому образі

Співачка Ріанна, що втретє вагітна від репера A$AP Rocky, зʼявилася на премʼєрі нового мультфільму Смурфи у Лос-Анджелесі.

На червоний, чи то пак блакитний, хідник вона вийшла разом зі своїми синами – трирічним RZA Athelston та Riot Rose, якому скоро виповниться два.

Ріанна вивела дітей у світ

Зірка тримала дітей за руки й усміхалася перед камерами. Для події вона обрала розкішний шоколадний образ від креативного директора Saint Laurent Ентоні Ваккарелло.

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Ріанна вдягнула мереживний топ, пишну спідницю та шкіряну куртку. Волосся артистка зібрала у високу вишукану зачіску.

Особливо зворушливим моментом стала зустріч малюків із татком Смурфом – хлопчики були у захваті.

У новому мультфільмі про пригоди гномів, що легко впізнати за блакитним кольором шкіри, Ріанна озвучила головну героїню Смурфетту. Також нещодавно вона презентувала нову пісню Friend of Mine, яка стала першим треком артистки після тривалої паузи.

Образи Ріанни на промоакціях Смурфів

Це вже не перша поява Ріанни на заходах, повʼязаних із фільмом. Наприкінці червня вона побувала на світовій премʼєрі Смурфів у Брюсселі разом із коханим A$AP Rocky. Тоді вона вразила публіку образом від Chanel на створення якого пішло 840 годин.

Нагадаємо, Ріанна оголосила про третю вагітність під час Met Gala у травні 2025 року, де захопила образом від Marc Jacobs. Вона обрала для благодійного балу короткий піджак, вовняний корсет і асиметричну спідницю з глибоким розрізом, стилізовану під ще один піджак.

Джерело : People

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