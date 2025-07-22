Лекарства купил – жду: Тарас Цымбалюк показался под капельницей

Главный герой романтического реалити Холостяк 14 Тарас Цымбалюк попал под капельницу. В соцсетях он поделился, что с ним случилось и как чувствует себя сейчас.

Тарас Цымбалюк показался под капельницей

Актер запостил в сториз селфи, признавшись, что отравился. Звезда сериала Поймать Кайдаша уточнил, что уже сутки находится в ужасном состоянии.

Цымбалюк призвал подписчиков внимательно относиться к собственному здоровью и рассказал, как борется с последствиями отравления.

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– Прокапался. Лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что на меня ждет куча работы, – отметил Тарас.

На сегодняшний день в активе актера насчитывается почти 100 проектов. Это и полнометражные фильмы, и телесериалы, среди которых немало многосезонных. Теперь к ним добавится еще и романтическое реалити, поэтому болеть ему действительно некогда.

Цымбалюк – главный герой Холостяк 14

Уже этой осенью за внимание и сердце звезды поборются участницы Холостяк 14. Недавно телеканал СТБ показал первые фото со съемок нового сезона.

В кадре 35-летний Тарас Цымбалюк позирует в белом смокинге и черных брюках. Не исключено, что именно в таком образе главный герой романтического реалити будет встречать девушек на первой вечеринке.

Ранее актер говорил, что участие в проекте такого формата станет для него “абсолютно новым телевизионным опытом и новым вызовом”.

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