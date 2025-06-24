Попытка примирения: Гарри позовет отца и брата на Игры непокоренных 2027

Принц Гарри задумал сделать жест примирения для своего отца, короля Чарльза III, и старшего брата, принца Уильяма. Он планирует пригласить их на Игры непокоренных 2027 года.

Предложение Гарри для Чарльза и Уильяма

Уже в этом месяце герцог Сассекский должен отправить предварительное электронное приглашение Чарльзу и Уильяму, а затем – официальное.

– Гарри согласился на то, чтобы организаторы Игр отправили приглашение его семье. Там надеются, что королевские особы поддержат раненых ветеранов, участвующих в соревнованиях, – сообщил инсайдер.

По словам собеседника, Гарри надеется, что отец “отложит в сторону разногласия” ради поддержки ветеранского движения, которое принц основал в 2014 году.

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– Королевская семья всегда поддерживала Игры и гордилась достижениями Гарри. Это жест примирения с его стороны, и, возможно, он будет взаимным, – предположил источник.

Приглашение будет отправлено заранее, поскольку расписание короля Чарльза составляют на три года вперед. В то же время участие монарха остается под вопросом, поскольку Игры в Бирмингеме стартуют 10 июля 2027 года, а завершатся 17 июля – в день 80-летия королевы Камиллы.

На 2026 год Игры непокоренных не запланированы. Пока никаких официальных приглашений – ни для членов семьи, ни для чиновников, меценатов или VIP-гостей – еще не рассылали. Список формирует не сам Гарри, а команда Invictus Games Birmingham 2027.

Произойдет ли примирение – мнения экспертов

Королевская биограф Ингрид Сьюард отметила, что король все же может приехать, чтобы выразить поддержку вооруженным силам и признать заслуги Гарри.

– Но он осторожен, потому что больше не доверяет сыну, учитывая то, как тот ранее разглашал личные разговоры. Так же думают и все другие члены королевской семьи, – сказала Сьюард.

В то же время королевский комментатор Кэти Николл подчеркнула, что Чарльз стремится восстановить связь с младшим сыном и внуками Арчи и Лилибет.

– У него огромная способность к прощению. Он хочет быть великодушным и вполне может рассмотреть возможность посетить Игры, — отметила Николл.

Напомним, Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей в 2020 году и переехали в Калифорнию. После этого супруги неоднократно критиковали королевскую семью в резонансных интервью и в автобиографии Гарри Запасной, вышедшей в 2023 году.

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