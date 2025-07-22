Сестру принців Вільяма та Гаррі знайшли мертвою: поруч із тілом була зброя

Двоюрідна сестра принців Вільяма та Гаррі, 20-річна Розі Рош, була знайдена мертвою у будинку у Вілтширі в Англії. Поряд з нею правоохоронці виявили вогнепальну зброю.

Що відомо про смерть сестри Вільяма та Гаррі

Тіло Розі Рош знайшли її мама та сестра у понеділок, 14 липня. Напередодні дівчина збиралася у поїздку з друзями.

Поліція не вважає смерть Розі Рош підозрілою. За попередніми даними, до цього не були причетні сторонні особи. Розгляд справи у суді відкладено до 25 жовтня.

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Представники королівської родини Великої Британії відмовилися від коментарів ЗМІ. Повідомляється, що Розі поховають під час приватної церемонії, а панахида відбудеться згодом.

Розі Рош – онука дядька покійної принцеси Діани, яка є матір’ю принців Вільяма та Гаррі. Дівчина вивчала англійську літературу в Даремському університеті.

За останні роки це вже не перша трагедія в королівській родині. Томас Кінгстон, який був одружений на двоюрідній сестрі Гаррі та Вільяма леді Габріеллі, помер у лютому 2024 року.

Біля тіла 45-річного фінансиста знайшли пістолет, і слідство підтвердило, що він помер від “травматичного поранення в голову”. Пізніше було встановлено, що Кінгстон скоїв самогубство.

Джерело : Daily Express

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