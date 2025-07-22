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С кольцом от Тиффани: какое предложение жена Остапчука ждет от шоумена

Володимир Остапчук та Катерина Остапчук

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина призналась, что до сих пор ждет торжественного предложения от любимого. Ведь они расписались довольно спонтанно, а церемония свадьбы пока остается в планах.

Екатерина Остапчук о росписи

Отвечая на вопросы подписчиков в сториз, блогер вспомнила, как Владимир предложил ей узаконить отношения.

– Пятого марта, сидя на диване, Вова сказал: “А давай распишемся завтра?”. Шестого марта расписались. Ну, 06.03 – норм. Купили по дороге кольца, – рассказала жена Остапчука.

Жена Остапчука призналась, какого предложения ждет Фото 1

Фото: Екатерина Остапчук/Instagram

Она добавила, что настоящего предложения все еще ждет, причем с условием. Каждый год ожидания добавляет по одному карату к обручальному кольцу, пошутила Екатерина.

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Екатерина Остапчук о предложении

На вопрос, каким она видит идеальное предложение, жена шоумена отметила, что не хочет каких-то постановок или декораций для соцсетей. Ей важно, чтобы все имело смысл для них обоих и было связано с личными воспоминаниями или особым местом.

– Чтобы подумал! Чтобы я понимала, что это сделано ради меня и для меня, а не для показухи в Instagram, – заявила Остапчук (в девичестве Полтавская).

Жена Остапчука призналась, какого предложения ждет Фото 2

Фото: Екатерина Остапчук/Instagram

Блогер отметила, что фанатеет от культовой мелодрамы Завтрак у Тиффани с Одри Хепберн. Поэтому у нее есть требования к кольцу.

– Если вы в этот момент подумали, что я такая милая и неприхотливая, то обручальное кольцо должно быть Tiffany, – самоиронично отметила Екатерина.

Ранее жена Остапчука говорила фолловерам, что планирует свадьбу не раньше 2026 года. Так что у ведущего еще есть время подготовить торжественное предложение.

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Фото: Екатерина Остапчук

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