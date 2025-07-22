С кольцом от Тиффани: какое предложение жена Остапчука ждет от шоумена

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина призналась, что до сих пор ждет торжественного предложения от любимого. Ведь они расписались довольно спонтанно, а церемония свадьбы пока остается в планах.

Екатерина Остапчук о росписи

Отвечая на вопросы подписчиков в сториз, блогер вспомнила, как Владимир предложил ей узаконить отношения.

– Пятого марта, сидя на диване, Вова сказал: “А давай распишемся завтра?”. Шестого марта расписались. Ну, 06.03 – норм. Купили по дороге кольца, – рассказала жена Остапчука.

Она добавила, что настоящего предложения все еще ждет, причем с условием. Каждый год ожидания добавляет по одному карату к обручальному кольцу, пошутила Екатерина.

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Екатерина Остапчук о предложении

На вопрос, каким она видит идеальное предложение, жена шоумена отметила, что не хочет каких-то постановок или декораций для соцсетей. Ей важно, чтобы все имело смысл для них обоих и было связано с личными воспоминаниями или особым местом.

– Чтобы подумал! Чтобы я понимала, что это сделано ради меня и для меня, а не для показухи в Instagram, – заявила Остапчук (в девичестве Полтавская).

Блогер отметила, что фанатеет от культовой мелодрамы Завтрак у Тиффани с Одри Хепберн. Поэтому у нее есть требования к кольцу.

– Если вы в этот момент подумали, что я такая милая и неприхотливая, то обручальное кольцо должно быть Tiffany, – самоиронично отметила Екатерина.

Ранее жена Остапчука говорила фолловерам, что планирует свадьбу не раньше 2026 года. Так что у ведущего еще есть время подготовить торжественное предложение.

Фото: Екатерина Остапчук

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