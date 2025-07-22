З обручкою від Тіффані: яку пропозицію дружина Остапчука чекає від шоумена

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина зізналася, що досі чекає урочисту пропозицію від коханого. Адже вони розписалися доволі спонтанно, а церемонія весілля наразі лишається в планах.

Катерина Остапчук про розпис

Відповідаючи на питання від підписників у сториз, блогерка згадала, як Володимир запропонував їй узаконити стосунки.

– Пʼятого березня, сидячи на дивані, Вова сказав: “А давай розпишемося завтра?”. Шостого березня розписалися. Ну, 06.03 – норм. Купили дорогою кільця, – розповіла дружина Остапчука.

Вона додала, що справжню пропозицію все ще чекає, причому з умовою. Кожен рік очікування додає по одному карату до обручки, пожартувала Катерина.

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Катерина Остапчук про пропозицію

На запитання, якою вона бачить ідеальну пропозицію, дружина шоумена зазначила, що не хоче якихось постановок або декорацій для соцмереж. Їй важливо, щоби усе мало сенс для них обох та було пов’язане з особистими спогадами або особливим місцем.

– Щоб подумав! Щоб я розуміла, що це зроблено заради та для мене, а не для показухи в Instagram, – заявила Остапчук (у дівоцтві Полтавська).

Блогерка зауважила, що фанатіє від культової мелодрами Сніданок у Тіффані з Одрі Гепберн. Тому в неї є вимоги до каблучки.

– Якщо ви на цьому моменті подумали, що я така мила і невибаглива, то обручка має бути Tiffany, – самоіронічно зазначила Катерина.

Раніше дружина Остапчука казала фоловерам, що планує весілля не раніше 2026 року. Тож у ведучого ще є час підготувати урочисту пропозицію.

Фото: Катерина Остапчук

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