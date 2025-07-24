Шесть капельниц, дважды вызвал врачей: Цымбалюк о своем состоянии после отравления

Главный герой романтического реалити Холостяк 14 Тарас Цымбалюк поделился подробностями своего состояния после острого пищевого отравления.

Актер признался, что в течение суток дважды вызывал врачей, а капельницу ему ставили аж шесть раз.

Что известно о состоянии Тараса Цымбалюка

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Тарас пожаловался на высокую температуру, боль в теле, тошноту, диарею и головные боли. И хуже всего, по словам актера, что все это — одновременно. К счастью, рядом с Цымбалюком были близкие люди, а врачи вовремя оказали ему помощь.

— Вчера в меня залили шесть капельниц, дважды вызывал врачей. Потому что температура, ломало все тело, тошнота, понос и головные боли. Все это одновременно. Можно *бн*ться. но близкие были рядом. И квалифицированные врачи вовремя подхватили вирус под свой контроль, — написал Цымбалюк.

Что касается причин отравления, то медики не смогли дать однозначного ответа. Они предположили, что это могло быть следствием употребления испорченной пищи, зараженной воды или контакта с грязью.

Напомним, что об отравлении Тарас Цымбалюк сообщил во вторник. Тогда актер показался под капельницей и уточнил, что уже сутки находится в ужасном состоянии.

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